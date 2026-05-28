تەندروستی هەولێر ئاماری سەردانیکەرانی بۆ نەخۆشخانەکانی فریاکەوتن بڵاوکردەوە

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی تەندروستی هەولێر رایدەگەیەنێت، لە ماوەی دوو رۆژدا زیاتر لە 580 کەس بۆ وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی سەردانی نەخۆشخانەکانی فریاکەوتنیان کردووە، کە بەشێکیان بەهۆی رووداوی هاتووچۆ و بەربوونەوە بووە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 28ـی ئایاری 2026، سامان سەلمان، بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی تەندروستیی گشتیی هەولێر، ئاماری پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییە پزیشکییەکانی لە هەردوو نەخۆشخانەی "فریاکەوتنی رۆژئاوا" و "فریاکەوتنی رزگاری" بۆ ڕۆژای پێش جەژن و یەکەم رۆژی جەژن خستە ڕوو.

بەگوێرەی ئامارە فەرمییەکان، کۆی گشتی ئەو کەسانەی بۆ مەبەستی جیاوازی چارەسەرکردن سەردانی ئەو دوو نەخۆشخانەیەیان کردووە 585 کەس بوون.

لە بارەی جۆری ڕووداوەکانەوە، بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی تەندروستی هەولێر ئاماژەی بەوە کردووە کە 112 رووداوی جۆراوجۆر تۆمارکراون، کە بەم شێوەیە:

رووداوەکانی هاتوچۆ: 57 حاڵەت.

حاڵەتی بەربوونەوە: 44 حاڵەت.

ڕووداوی ماتۆڕسکیل: نۆحاڵەت.

حاڵەتی پێوەدان: دوو حاڵەت.

ژەهراویبوون بە خۆراک: دوو حاڵەت.

تیمەکانی تەندروستی لە نەخۆشخانەکانی فریاکەوتنی هەولێر بەردەوام لە ئەرکدان بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییە فریاگوزارییەکان بە هاووڵاتییان و چارەسەرکردنی ئەو بریندارانەی بەهۆی ڕووداوە جیاوازەکانەوە ڕوو لە نەخۆشخانەکان دەکەن.