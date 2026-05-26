بەهۆی ئیبۆلاوە تایلاند کەرەنتینەی 21 رۆژی بەسەر گەشتیاران سەپاند

پێش 8 خولەک

بەهۆی بڵاوبوونەوەی شەپۆلێکی نوێ و کوشندەی ڤایرۆسی ئیبۆلا لە کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ و ئۆگاندا، حکوومەتی تایلاند بڕیاری دا کەرەنتینەی زۆرەملێ بەسەر هەموو ئەو گەشتیارانەدا بسەپێنێت کە لەو وڵاتانەوە روو لە تایلاند دەکەن.

رۆژی سێشەممە، 26ی ئایاری 2026، تایلاند فەرمانی کەرەنتینەکردنی بۆ ماوەی 21 رۆژ دەرکرد بۆ ئەو کەسانەی لە کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ یان ئۆگانداوە گەشت دەکەن، یان بەو وڵاتانەدا تێپەڕیون، ئەمەش دوای ئەوەی قەیرانی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی ئیبۆلا لەو ناوچانە گەیشتە ئاستێکی مەترسیدار.

رۆژهەڵاتی کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ ئێستا ناوەندی سەرەکیی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکەیە، کە وایکردووە رێکخراوی تەندروستی جیهانی (WHO) هۆشداریی توندی تەندروستی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی رابگەیەنێت.

بەگوێرەی ئامارەکانی وەزارەتی تەندروستی کۆنگۆ، لەوەتەی کینشاسا لە 15ی ئایاری 2026 بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکەی راگەیاندووە، نەخۆشییەکە بووەتە هۆی گیانلەدەستدانی 204 کەس و تۆمارکردنی 867 حاڵەتی گوماناوی. هاوکات لە ئۆگاندای دراوسێش، یەک کەس گیانی لەدەستداوە و 6 کەسی دیکەش تووشبوونیان پشتڕاستکراوەتەوە.

وەزارەتی تەندروستی گشتی تایلاند لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند، گەشتیاران "چ نیشانەی ئیبۆلایان هەبێت یان نا، دەبێت لانی کەم 21 رۆژ کەرەنتینە بکرێن". ئەوانەی نیشانەکانیان تێدا دەردەکەوێت، لە نەخۆشخانە حکوومییەکان دەهێڵدرێنەوە، ئەوانەشی نیشانەیان نییە لە شوێنی دیاریکراوی کەرەنتینە دەبن.

ئیبۆلا نەخۆشییەکی ڤایرۆسی کوشندەیە و لە رێگەی بەرکەوتنی راستەوخۆ بە شلەمەنییەکانی جەستە دەگوازرێتەوە و دەبێتە هۆی خوێنبەربوونی ناوەکی و لەکارکەوتنی ئەندامەکانی جەستە.

سۆملێرک جیونگسمارن، بەرپرسێکی باڵای وەزارەتی تەندروستی تایلاند رایگەیاند، هەرچەندە تا ئێستا هیچ حاڵەتێکی ئیبۆلا لە وڵاتەکەیان تۆمار نەکراوە، بەڵام مەترسیی گواستنەوەی ڤایرۆسەکە بەهۆی جموجۆڵی جیهانیی گەشتیارانەوە لە ئارادایە.

رێکخراوی تەندروستی جیهانی ئاماژەی بەوە کردووە، رێژەی راستەقینەی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکە لەوانەیە زۆر لەوە فراوانتر بێت کە تا ئێستا تۆمارکراوە، چونکە پسپۆڕان پێیان وایە ڤایرۆسەکە ماوەیەکە لەژێر چاودێریی سیستمە تەندروستییەکانەوە بڵاودەبێتەوە.