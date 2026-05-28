جەی دی ڤانس: بەرەوپێشچوون لە دانوستانەکان لەگەڵ ئێران هەیە

جیهان دانوستانی ئێران و ئەمریکا

جەی دی ڤانس، جێگری سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند، بەرەوپێشچوون لە دانوستانەکان لەگەڵ ئێران هەیە و گەیشتوونەتە قۆناخێک کە دەتوانن پێکەوە دانیشن و لەسەر پرسەکان دانوستان بکەن، لەگەڵ ئەوەشدا جەختی کردەوە کە ناتوانن گرەنتی 100% بدەن کە رێکدەکەون.

ڤانس ئاماژەی بەوەش کرد، وردەکاریی زۆر هەیە و ناتوانن بە دیاریکراوی وادەی رێککەوتن رابگەیەنن، چونکە ئەو یۆرانیۆمەی ئێران کە لەژێر زەویدایە، دۆزینەوە و لەناوبردنی کاتێکی زۆری دەوێت، هەربۆیە وردەکاری رێککەوتن پێویستی بە پشوودرێژییە.

جێگری سەرۆکی ئەمریکا گوتیشی: "ئەوەی دەمانەوێت دانانی چوارچێوەیەکی سەرکەتووە بۆ دانوستانەکان. هەندێک وردەکاری هەن پێویستە لەسەریان بوەستین چونکە کاتیان دەوێت، بۆ نموونە چۆنیەتی دەستگەیشتن و لەناوبردنی ئەو یۆرانیۆمە پیتێنراوەی کە لە قووڵاییەکی زۆری ژێر زەویدایە."

لە درێژەی قسەکانیدا ڤانس راگەیاند: "هەستی ئەوەم هەیە رێکدەکەوین و دەمانەوێت رێککەوتنەکە بەجۆرێک بێت سوود بە خەڵکی ئەمریکا بگەیەنێت. ئەگەر رێککەوتن بکرێت، گەرووی هورمز دەکرێتەوە و پرۆگرامی ئەتۆمی ئێرانیش بۆ ماوەیەکی درێژ دەگەڕێنینەوە دواوە." ئاماژەی بەوەش کرد کە لایەنی سەربازی ئێران بە خراپی لێیدراوە، بەڵام هێشتا واشنتن نەگەیشتووەتە ئامانجی کۆتایی لە جەنگی دژی ئێران.

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,