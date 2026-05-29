سیاسی

هانی کۆمپانیا بەلجیکییەکان دەدرێت وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان بکەن

د. دلاوەر ئاژگەیی، نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە یەکێتیی ئەوروپا، بە یاوەری شاندێک سەردانی پەرلەمانی بەلجیکای کرد و لەلایەن لیژنەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی پەرلەمانەوە پێشوازی لێکرا.

لە کۆبوونەوەیەکی بەرفراواندا لەگەڵ سەرۆک و ئەندامانی لیژنەکە، دلاوەر ئاژگەیی تیشکی خستە سەر دوایین پەرەسەندنە سیاسی، ئابووری و ئەمنییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، هەروەها جەختی لە پێگەی هەرێمی کوردستان کردەوە وەک فاکتەرێکی سەرەکیی سەقامگیری لە ناوچەکەدا و باسی لەو ئالنگارییانە کرد کە رووبەرووی قەوارەی دەستووریی هەرێم دەبنەوە.

هاوکات تەوەرە سەرەکییەکانی گفتوگۆکە بریتی بوون لە دۆخی ئەمنی و پرسی هێرشە مووشەکی و درۆنییەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان سەرەڕای راگەیاندنی ئاگربەست و کاریگەرییە نەرێنییەکانی ئەو هێرشانە لەسەر ژیانی هاووڵاتیان.

هەروەها پشتیوانی سیاسی و دەستووری و  داواکردنی پشتگیریی پەرلەمانی بەلجیکا بۆ پاراستنی مافە دەستوورییەکانی گەلی کوردستان لە چوارچێوەی عێراقدا.

هەر لەدیادرەکاندا باس لە پەیوەندییە ئابوورییەکان کرا و هانی کۆمپانیا بەلجیکییەکان بۆ وەبەرهێنان لە سێکتەرە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان درا.

نوێنەری حکوومەتی هەرێم ئاماژەی بەوە کرد، کوردستان هەمیشە وەک مەڵبەندێکی ئارام و پێکەوەژیانی ئاشتیانە دەمێنێتەوە، هەربۆیە داوای کرد کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و بەتایبەت یەکێتیی ئەوروپا و بەلجیکا پشتیوانی زیاتری هەرێم بکەن بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییەکان.

لای خۆیانەوە، سەرۆک و ئەندامانی لیژنەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی پەرلەمانی بەلجیکا، ستایشی ڕۆڵی کاریگەری هەرێمی کوردستانیان کرد لە ناوچەکەدا و هاوسۆزی خۆیان بۆ گەلی کوردستان دووپاتکردەوە. پەرلەمانتارانی بەلجیکا بەڵێنیاندا کە داواکاری و سەرنجەکانی شاندی هەرێمی کوردستان لە کارنامەی داهاتووی پەرلەماندا رەنگدانەوەی هەبێت و جەختیان لە گرنگیی بەردەوامیی پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و برۆکسل کردەوە.

 
 
بارزان حەسەن ,