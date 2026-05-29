ئەمریکا هەشت تۆمەتی ئاراستەی سەرکردەکەی کەتائیبی حزبوڵڵا کردووە

وەزارەتی دادی ئەمریکا بە فەرمی هەشت تۆمەتی جۆراوجۆری ئاراستەی محەمەد باقر سەعد داود سەعدی کرد، کە هاووڵاتییەکی خاوەن رەگەزنامەی عێراقی و ئێرانییە، ئەوەش بەهۆی چالاکییەکانی و پەیوەندییەکانی بە کەتائیبی حزبوڵڵا و سوپای پاسدارانی ئێرانەوە.

وەزارەتی داد لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، ئەم تۆمەتبارە تەمەن 32 ساڵە تێوەگلاوە لە داڕشتنی پلان و هەماهەنگی بۆ ئەنجامدانی نزیکەی 20 هێرش و هەوڵی هێرشکردن لە سەرانسەری ئەوروپا و ئەمریکادا، کە هەموو ئەمانە لە چوارچێوەی کار و چالاکییە توندڕەوییەکانیدا پۆلێن کراون.

لیستی ئەو تۆمەتانەی ئاراستەی سەعدی کراون، کۆمەڵێک تاوانی قورس لەخۆدەگرن کە گرنگترینیان پیلانگێڕی و پێشکەشکردنی پشتگیریی ماددییە بە کەتائیبی حزبوڵڵا و سوپای پاسداران، هەروەها هەوڵدان بۆ ئەنجامدانی کردەوەی تیرۆریستیی فرەنەتەوەیی و تەقاندنەوەی شوێنە گشتییەکان، لە پاڵ ئەمانەشدا، تۆمەتبار کراوە بە تێکدانی موڵک و ماڵ لە رێگەی تەقەمەنی و دابینکردنی دارایی بۆ تیرۆر، کە سزای ئەم تاوانانە لە پێنج ساڵ زیندانییەوە دەستپێدەکات و بۆ هەندێک لە تۆمەتەکان تا دەگاتە زیندانی هەتاهەتایی.

لەو بارەیەوە، تۆد بلانچ، داواکاری گشتی ئەمریکا بەوەکالەت ئاماژەی بەوە کرد، سەعدی وەک سەرکردەیەکی کەتائیبی حزبوڵڵا، راستەوخۆ لە بڕیارە سەربازییەکاندا بەشدار بووە بۆ هێرشکردنە سەر بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە جیهاندا و پلانی بۆ ئەنجامدانی کردەوەی خوێناوی لەناو خاکی ئەمریکادا داناوە، ئەو دادوەرە جەختی کردەوە، چاوەڕێ دەکەن بەپێی یاساکانی ئەمریکا لە دادگایەکی ناوخۆی وڵاتەکەدا رووبەڕووی دادپەروەری بکرێتەوە.

لەلایەکی دیکەوە، جای کلایتۆن، داواکاری گشتی ئەمریکا لە ناوچەی باشووری نیویۆرک رایگەیاند، محەمەد باقر سەعدی لەگەڵ رێکخراوە تیرۆریستییەکاندا هەماهەنگی کردووە بۆ ئاراستەکردنی هێرشەکان و بەئامانجگرتنی خەڵکی مەدەنی لەناو ئەمریکادا، ئەمەش وەک بەشێک لەو چالاکییە مەترسیدارانەی کە ئاسایشی نێودەوڵەتییان خستووەتە مەترسییەوە.

لە 16ـی ئایاری 2026، دەسەڵاتدارانی ئەمریکا، دەستگیرکردنی سەرکردەیەکی کەتائیبی حزبوڵڵای عێراقیی لایەنگری ئێرانیان راگەیاند، بە تۆمەتی پلاندانان بۆ ئەنجامدانی هێرش لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، کەنەدا و ئەوروپا، لەنێویاندا هێرشی تیرۆریستی بۆ سەر بنکە و شوێنە جووەکان.

هەروەها رۆژی دووشەممە 18ـی ئایاری 2026، ئەبو موجاهید عەساف، فەرماندەی ئەمنیی کەتائیب حزبوڵڵا لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، "ئەو کەسەی رفێنراوە کە ناوی محەمەد باقر سەعدییە، سەر بە گرووپی کەتائیب حزبوڵڵا نییە." بەڵام لە هەمان کاتدا وەسفی کرد بەوەی کە ئەو یەکێکە لە "خۆشەویستان و پشتیوانانی مقاوەمە"، گوتیشی: "بە سەربەرزییەوە دەگەڕێتەوە بۆ وڵاتەکەی".