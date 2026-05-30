کوشتارگەی هەولێر ئاماری چوار رۆژی جەژنی راگەیاند

پێش 37 خولەک

بەرپرسی هۆبەی کوشتارگەی هەولێر ئاماری کۆتایی چوار رۆژی جەژنی قوربانی راگەیاند و ئاشکرای دەکات، هەزار و 379 ئاژەڵ کراونەتە قوربانی. هاوکات جەخت لەوە دەکاتەوە کە لەپێناو پاراستنی تەندروستیی هاووڵاتیان، زیاتر لە دوو تۆن گۆشتیش رەتکراوەتەوە و لەناوبراوە.

شەممە، 30ـی ئایاری 2026، دکتۆر ئەرسەلان جەلال، بەرپرسی هۆبەی کوشتارگەی هەولێر، لە لێدوانێکی تایبەتدا بە کوردستان24ـی راگەیاند: "پرۆسەی سەربڕینی ئاژەڵ بۆ ئەم جەژنە زۆر بە رێکوپێکی و بەپێی پلانێکی تۆکمە بەڕێوەچووە و، گەر بەراوردی بکەین رێژەی قوربانیکردنی ئەمساڵ لە ئامارەکانی ساڵی رابردووەوە زۆر نزیکە."

سەبارەت بە ئاماری گشتیی قوربانییەکان لە هەولێر، بەرپرسی هۆبەی کوشتارگەکە ئاشکرای کرد: "لە ماوەی چوار رۆژی جەژنی قورباندا، کۆی گشتی هەزار و 379 ئاژەڵی بچووک و گەورە لە کوشتارگەکەمان سەربڕدراون."

لە تەوەری تایبەت بە سەلامەتیی خۆراک و تەندروستیی گشتی، ئەرسەلان جەلال جەختی لە رێکارە توندەکان کردەوە و گوتی: "سەرجەم ئەو ئاژەڵانەی هێنرابوونە کوشتارگە، سەرەتا بەوردی پشکنینی پێشوەختەیان بۆ کرا و پاشان کرانە قوربانی. لە ئەنجامی ئەم پشکنینانەشدا، نزیکەی دوو تۆن و 16 کیلۆگرام گۆشتی ئاژەڵ بەهۆی چەند هۆکارێکی تەندروستی و نەشیاوییەوە رەتکراوەتەوە و رێگە نەدراوە بگاتە دەستی هاووڵاتییان."

بەرپرسی هۆبەی کوشتارگەی هەولێر ستایشی رۆڵی خەڵکی کرد لە سەرخستنی پرۆسەکەدا و رایگەیاند: "هاووڵاتیان تا رادەیەکی زۆر باش هاوکار و هەماهەنگمان بوون بۆ ئەوەی بتوانین پرۆسەکە بە شێوەیەکی زانستی، تەندروست و بە رێکوپێکی بەڕێوەببەین."