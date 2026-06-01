کوەیت و واشنتن بەرپەرچدانەوەی چەند هێرشێکی ئێرانیان راگەیاند

پێش دوو کاتژمێر

کوەیت و ئەمریکا رۆژی رایانگەیاند، بەرپەرچی هێرشە مووشەکی و درۆنییەکانی ئێرانیان داوەتەوە، لە کاتێکدا دەنگی زەنگی ئاگادارکردنەوە لە سەرانسەری وڵاتەکەدا بیستراوە.

دووشەممە 1ـی حوزەیرانی 2026، ئاژانسی هەواڵی کوەیتی بڵاویکردەوە، بەرەبەیانی رۆژی دووشەممە زەنگی ئاگادارکردنەوە لێدراوە، سوپای کوەیتیش لە هەژماری خۆی لە پلاتفۆرمی ئێکس رایگەیاند: "لە ئێستادا بەرگرییە ئاسمانییەکانی کوەیت بەرپەرچی هێرشە مووشەکییەکان و درۆنەکانەکانیان داوەتەوە".

بەڵام وەزارەتی دەرەوەی کوەیت لە بەیاننامەیەکدا بە شێوەیەکی راستەوخۆ ئێرانی تۆمەتبار کرد بە ئەنجامدانی هێرشەکە.

وەزارەتەکە سەرکۆنەی ئەو هێرشانەی ئێرانی کرد و بە "پەرەسەندنێکی مەترسیدار و دەستدرێژییەکی راستەوخۆ بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیری دەوڵەتی کوەیت" وەسفی کرد.

لە لایەکی دیکەوە، ئەمریکا تێکشکاندنی دوو مووشەکی بالیستی ئێرانی راگەیاند، فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) لە پۆستێکدا رایگەیاند، هێزەکانی ئەمریکا بە سەرکەوتوویی بەرپەرچی دوو مووشەکی بالیستی ئێرانیان داوەتەوە کە هێزەکانی ئەمریکای لە کوەیت کردبووە ئامانج و ئاماژەی بەوەش کرد، هیچ زیانێکی گیانی بەر هێزەکانیان نەکەوتووە.

پێشتر سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاندبوو، بنکەیەکیان کردووەتە ئامانج کە سوپای ئەمریکا بۆ هێرشکردنە سەر ئێران بەکاریهێناوە، بێ ئەوەی شوێنی بنکەکە دیاری بکات.

ئەم بەیاننامەیەی سوپای پاسداران دوای ئەوە هات کە سوپای ئەمریکا رایگەیاندبوو، لە کۆتایی هەفتەدا چەندین سیستەمی رادار و پێگەی کۆنترۆڵکردنی درۆنەکانی لە باشووری ئێران بۆردومان کردووە.