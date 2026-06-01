هۆشیار سیوەیلی: پارتی بە جیا لەگەڵ یەکێتی و نەوەی نوێ دادەنیشێت

بەرپرسی مەکتەبی پەیوەندییەکانی دەرەوەی پارتی رایگەیاند، لەسەر بنەمای دەستپێشخەرییەکەی سەرۆک بارزانی، لە ماوەییەکی نزیکدا پارتی و یەکێتی بۆ چارەسەرکردنی چەقبەستوویی سیاسی کۆدەبنەوە؛ ئاشکراشی کرد تەنیا پرسی دابەشکردنی پۆستەکان وەک بەربەست لەبەردەم پێکهێنانی کابینەی نوێ ماوەتەوە.

دووشەممە 1ـی حوزەیرانی 2026، هۆشیار سیوەیلی، بەرپرسی مەکتەبی پەیوەندییەکانی دەرەوەی پارتی، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کوردستان24، ئاماژەی بەوە کرد، دوای پەیامەکەی سەرۆک بارزانی بەبۆنەی جەژنەوە، جموجۆڵەکان بۆ کۆبوونەوەی لایەنەکان دەستیان پێ کردووە. گوتیشی: "هەوڵەکان بەردەوامن بۆ ئەوەی لەم هەفتەیە یان هەفتەی داهاتوو، پارتی و یەکێتی کۆببنەوە تاوەکو کۆتایی بەو بنبەستە سیاسییە بهێنرێت کە پڕۆسەی پێکهێنانی حکوومەتی پەکخستووە."

سەبارەت بە خاڵە ناکۆکەکانی نێوان هەردوولا، سیوەیلی روونیکردەوە کە یەکێتی لە سەرەتادا جەختی لەسەر "هاوبەشیی راستەقینە" و بەرنامەی حوکمڕانی دەکردەوە، پارتیش لەسەر ئەو داوایە رازی بوو و "دیدگای هاوبەشی حوکمڕانی" لە نێوان هەردوولا واژۆ کرا.

بەرپرسەکەی پارتی گوتی: "ئێستا دەرکەوتووە کە کێشەی سەرەکی پۆستەکانە نەک شێوازی حوکمڕانی؛ بەتایبەت وەزارەتی ناوخۆ." ئاماژەی بەوەش کرد کە پارتی پێی وایە هاوسەنگیی ئەمنی هەیە، چونکە لە بەرانبەر وەزارەتی ناوخۆ، وەزارەتی پێشمەرگە و بەڕێوەبەرایەتی گشتیی ئاسایشی هەرێم بە یەکێتی دراوە.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، هۆشیار سیوەیلی جەختی لەوە کردەوە، پارتی درکی بە مەترسییەکانی ناتەبایی سیاسی کردووە و "ناتەبایی نێوان پارتی و یەکێتی کاریگەریی راستەوخۆی لەسەر ژیان و بازاڕی خەڵک هەبووە، تەنانەت زیاتر لە کاریگەریی جەنگی نێوان ئێران و ئەمریکا." داواشی کرد یەکێتی لەبری سەرنج لەسەر پۆست، جەخت لەسەر نووسینەوەی دەستوور و کاراکردنەوەی پەرلەمان بکاتەوە.

سەبارەت بە راگەیاندنی هاوپەیمانیی نێوان یەکێتی و نەوەی نوێ، سیوەیلی هەڵوێستی پارتی بە روونی خستەڕوو و رایگەیاند: "پارتی ئامادەیە بە جیا لەگەڵ یەکێتی و نەوەی نوێ دابنیشێت، بەڵام تاوەکو ئێستا هەڵوێستمان ئەوەیە کە وەک یەک شاند و لە ژێر ناوی ئەو هاوپەیمانییەدا گفتوگۆیان لەگەڵ ناکەین."

بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی پارتی هیواخوازی خۆی نیشاندا کە ئەم کۆبوونەوانە زەمینەسازییەکی باش بن بۆ پێکهێنانی کابینەی نۆیەمی حکوومەت و گەڕانەوەی دامەزراوە یاساییەکان بۆ باری ئاسایی خۆیان.