مۆسکۆ: واشنتن و تەلئەڤیڤ هەوڵ دەدەن وڵاتانی عەرەبی رابکێشنە ناو جەنگ لەگەڵ ئێران

گیۆرگی بۆریسینکۆ، جێگری وەزیری دەرەوەی رووسیا رایگەیاند، ئەمریکا و ئیسرائیل هەوڵ دەدەن وڵاتانی عەرەبی رابکێشنە ناو ململانێیەکی سەربازی لەگەڵ ئێران و رێگری لە پرۆسەی ئاساییکردنەوەی پەیوەندییەکانی نێوان عەرەب و ئێران بکەن.

دووشەممە 1ـی حوزەیرانی 2026، گیۆرگی بۆریسینکۆ، جێگری وەزیری دەرەوەی رووسیا لە میانی شەشەمین کۆڕبەندی نێودەوڵەتی "رووسیا - رۆژهەڵاتی ناوەڕاست"دا گوتی،"ئەمریکا و ئیسرائیل لە هەوڵی ئەوەدان وڵاتانی عەرەبی بە تایبەت وڵاتانی کەنداو پەلکێشی ناو ئەو جەنگە بکەن کە لەگەڵ ئێران دەستیانپێکردووە، هاوکات گوتیشی،"واشنتن و تەلئەڤیڤ نایانەوێت دۆخی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئارامی بەخۆوە ببینێت".

ئەو دیپلۆماتکارە رووسییە راشیگەیاند: "بە روونی لە رێگەی کردەوەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلەوە هەوڵەکانیان دەبینین بۆ تێکدانی ئەو ئاساییکردنەوەیەی لە ساڵانی رابردوودا لە نێوان عەرەب و ئێران دروست بووە، هەروەها هەوڵەکانیان بۆ تێوەگلانی عەرەبەکان لە جەنگێکی سەربازی لەگەڵ ئێرانییەکان بە روونی هەست پێدەکرێت و بەردەوامە.

بۆریسینکۆ ئاماژەی بەوە کرد، واشنتن باش دەیزانی هەر دەستدرێژییەک بۆ سەر ئێران، تاران ناچار دەکات وەڵامەکەی روو لە وڵاتانی کەنداو بێت، کە پێشتریش تاران بە راشکاوی هۆشداری پێدابوو، گوتیشی: "سەرەڕای ئەوەش، ئەمریکا جارێکی تر رای هاوپەیمانە عەرەبەکانی پشتگوێ خست کە بە پێداگرییەوە داوایان دەکرد ئۆپراسیۆنی سەربازی دژی تاران ئەنجام نەدرێت، لەبەر مەترسی تێوەگلانیان لەو سەرکێشییە مەترسیدارە."

سەبارەت بە رێڕەوی دانوستانەکان، بۆریسینکۆ پێشوازی وڵاتەکەی بۆ ئەو هەوڵانە دەربڕی کە لە 8ی نیسانەوە لە نێوان ئەمریکا و ئێران دەستیپێکردووە و هیوای خواست گفتوگۆکان بگەنە رێککەوتنی کۆتایی.

جەختیشی کردەوە، مۆسکۆ لە سەرەتای قەیرانەکەوە داوای چارەسەرکردنی کێشەکانی کردووە، کە ئەویش راگرتنی دەستبەجێی هێرشە سەربازییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلە، هەروەها گوتی، تەنیا رێگەی چارەسەر، رێگەچارەی سیاسی و دیپلۆماسییە کە بەرژەوەندی هەمووان بپارێزێت.

بۆریسینکۆ ئاماژەی بەوەش کرد، مۆسکۆ بەردەوامە لە خستنەڕووی ئەم هەڵوێستە لەگەڵ هاوبەشە ئەمریکی و رۆژهەڵاتی ناوەڕاستییەکان و لە ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتیشدا، گوتیشی، ئەگەر رێککەوتنێکی گشتگیر لەسەر دۆسیەی ئێران بێتە ئاراوە، دەرفەتێکی مێژوویی بۆ گەلانی ناوچەکە دەڕەخسێت بۆ بنیاتنانی پەیوەندییەکی نوێ لەسەر بنەمای ئاسایشی بەکۆمەڵ و رێگری لە دەستوەردانی دەرەکی.

لە کۆتاییدا سەبارەت بە بوونی هێزەکانی ئەمریکا لە وڵاتانی عەرەبی، بۆریسینکۆ گوتی: "بنکە و سەربازانی ئەمریکا لە وڵاتانی عەرەبیدا تا ئێستا هیچ سوودێکیان بۆ وڵاتانی کەنداو نەبووە و نەیانتوانیوە بییانپارێزن، بەڵکو تەنیا کارەساتیان بۆ هێناون." بەڵام ئاماژەی بەوەش کرد کە تەنیا وڵاتانی عەرەبی خۆیان مافی ئەوەیان هەیە بڕیار بدەن کە رێگە بە بوونی هێزی بیانی لەسەر خاکەکەیان دەدەن یان نا.