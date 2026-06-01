پارەی گەنمی ساڵی 2015ـی جووتیارانی هەرێمی کوردستان دابەش دەکرێت

بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان تایبەت بە کوردستان24 رایگەیاند، بەیانی رۆژی سێشەممە بەڕێوەبەرایەتی گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان لە مەراسیمێکی تایبەتدا، چەکی پارەی 220 جووتیاری سنووری پارێزگای هەولێر دابەش دەکات.

دووشەممە 1ـی حوزەیرانی 2026، نەوزاد شێخ کامیل بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان تایبەت بە کوردستان24 رایگەیاند، سێشەممە 2ـی حوزەیران، ئەو جووتیارانەی لە ساڵی 2015 گەنمیان رادەستی سایلۆکان کردبوو بەڵام تاوەکو ئێستا پارەی گەنمەکەیان وەرنەگرتووە، سبەی سێشەممە چەکی پارەی گەنمەکانیان رادەست دەکرێت.

ئاماژەی بەوەشکرد، بڕی ئەو پارەیەی کە مابووەوە نزیکەی یەک ملیار دیناری عێراقییە، کە دوای هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی بازرگانی، توانرا ئەم بڕە پارەیە بۆ جووتیاران بگێڕدرێتەوە.

ساڵانە هەزاران تۆن گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستان لە رێگەی وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی حکوومەتی هەرێمەوە دەدرێت بە وەزارەتی بازرگانی عێراق و لە سایلۆکاندا بەبازاڕ دەکرێت.

بۆ ئەمساڵیش بڕیارە حکوومەتی عێراق بڕی 400 هەزار تۆن گەنم لە جووتیارانی هەرێمی کوردستان بە بڕی 700 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک وەربگرێت، بەڵام ئەوەی جێگای نیگەرانی جووتیارانی هەرێمی کوردستانە حکوومەتی عێراق ساڵانە بە پاساوی گەیشتن بە ئاستی خۆبژێویی ناوخۆیی، پشکی هەرێمی کوردستان لە وەرگرتنی گەنم کەم دەکاتەوە و ئەمەش زیانێکی زۆر بە کەرتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان دەگەیەنێت.