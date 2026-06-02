شێرزۆد بۆ مۆندیالی 2026 دوورخرایەوە

كاناڤارۆ داوای لێكردووە لە ئەمریكا بمێنێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

فابیۆ كاناڤارۆ، راهێنەری ئیتاڵی هەڵبژاردەی ئۆزبەكستان شێرزۆد تێیمیرۆڤ، هێرشبەری پێشووی یانەی هەولێری بۆ مۆندیالی 2026 دوورخستەوە.

ئەمرۆ سێشەممە، 6 حوزەیرانی 2026، فابیۆ كاناڤارۆ، راهێنەری ئیتاڵیی ناسنامەی 26 یاریزانی هەڵبژاردەی ئۆزبەكستانی بۆ مۆندیالی 2026 راگەیاند، شێرزۆد تێیمیرۆڤ گۆڵكاری پێشووی یانەی هەولێری تێدا نەبوو.

شێرزۆد تێیمیرۆڤ لەگەڵ شاندی هەڵبژاردەی ئۆزبەكستان گەشتی شاری نیۆیۆركی ئەمریكای كردووە و هێشتا لەگەڵ كەمپی مەشق و راهێنانەكانی ئوزبەكستان بەردەوامە، كاناڤارۆ داوای لێكردووە لەگەڵ هەڵبژاردەكە بمێنێتەوە و لە ئەگەری هەر پێكانێك راستەوخۆ بانگهێشت دەكرێتەوە.

شێرزۆدی تەمەن 27 ساڵ، لە هاوینی ساڵی رابردوو لە یانەی كیچی هۆنگ كۆنگی بە گرێبەستێك بۆ یەك وەرز بە بەهای 255 ملیۆن دینار پەیوەندی بە یانەی هەولێر كرد، شێرزۆد لە خولی ئەستێرەكانی عێراق لە كۆی 33 یاری، 28 گۆڵ و ئەسیستێكی كرد و بووە گۆڵكاری خولەكە.

شێرزۆد پێش ئەوەی لە هاوینی رابردوو پەیوەندی بە یانەی هەولێر بكات لە خولی نایابی هۆنگ كۆنگ لە كۆی 52 یاری، 23 گۆڵ و 8 ئەسیستی كرد بوو، لە نێوان ساڵانی 2022 تــا 2023 یاریی بۆ پێرسپۆلیس و پەیكانی ئێرانیش كردووە.