دوای شەش مانگ لە جیابوونەوەیان، مۆراتا و هاوسەرەکەی بەیەكگەیشتنەوە

ئەلڤارۆ مۆراتا، ئەستێرەی پێشووی یانەكانی ڕیاڵ مەدرید و ئاتڵێتیكۆ مەدرید و یاریزانی ئێستای یانەی كۆمۆی ئیتاڵیا، دوای شەش مانگ لە جیابوونەوەی لەگەڵ ئەلیس کامپیلۆی هاوسەری، جارێكی دیكە گەڕانەوە لایەك، ئەمەش لە كاتێكدایە ئەو دووانە دەستیان بە رێككارەكانی مامەڵەی جیابوونەوە كردبوو.

ئەلڤارۆ مۆراتای تەمەن 33 ساڵ لەگەڵ ئەلیس کامپێلۆی 31 ساڵ، بۆ یەكەمجار لە 2016 پەیوەندی سۆزداری و ژیانی هاوبەشیان بەیەكەوە گرێدا، دوای نزیكەی 9 ساڵ لە ژیانی هاوبەشیان، شەش مانگ لەمەوبەر بڕیاریاندا لەیەكتر جیابنەوە و مامەڵە و رێككارەكانی جیابوونەوەشیان لە دادگا دەستپێكردووە، بەڵام بڕیاریاندا دەرفەتێکی دیکە بە یەكتر بدەن و هیوایەك بۆ مانەوەی ژیانی هاوبەشی دروست بكەنەوە، ئەمەش سێیەمجار لەوەتەی ساڵی رابردوو هەوڵی لەیەكترنزیكبوونەوە دەدەنەوە.

جاڤی هۆیۆس، رۆژنامەنووسی ئیسپانیا، ئەم هەواڵەی پشتڕاستكردەوە كە مۆراتا و ئەلیس دەیانەوێت پەیوەندییەكانیان دروست بكەنەوە، ئەمەش دوای ئەوە هات لە بۆنەیەكی تایبەت كە دوو رۆژ لەمەوبەر لە مەدرید بەڕێوەچوو مۆراتا و ئەلیس یەكتریان بینی و باوەشیان لەیەكتر دا.

ئەو رۆژنامەنووسە ڤیدیۆیەكی ئەو دووانەی بڵاوكردووەتەوە و نووسیویەتی: مۆراتا ناتوانێت چیتر بەبێ ئەلیس بژیت، چونكە دایكی منداڵەكانییەتی و دەیەوێت هیوایەكی دیكە بۆ بەیەكگەیشتنەوە بنیات بنێنەوە.

ئەلیس كۆمێنتێكی لە ئینستاگرام لەسەر ڤیدیۆی ئەو رۆژنامەنووسە كردووە و نووسیویەتی: بەراستی سەرسام بووم بە میهرەبانی و هەستیاری هەموولایەك، دڵخۆشبووم بەو هەموو پەیام و پشتگیرییەی لە ئێمە كرا.

بەگوێرەی سەرچاوەكانی نزیك لە ئەلڤارۆ مۆراتا، ئەم دوو هاوسەرە دەیانەوێت بەشێوەیەكی نهێنی دوور لە چاوی میدیایەكان دەرفەتێكی دیكەی بەیەكەوەبوون بەیەكتر بدەن و جارێكی دیكە سەرنجەكانیان بخەنەوە سەر ژیانی خێزانی و منداڵەكانیان، بەوپێیەی ئێستا خاوەنی چوار منداڵن، دووانەیەكیان هەیە بە ناوەكانی ئەلیساندرۆ و لیۆناردۆ كە تەمەنی هەریەكەیان 7 ساڵە، لەگەڵ دوو منداڵی دیكە بە ناوەكانی ئیدوار و بێلا. ئەمەش لە كاتێكدایە تا ئێستا هیچ شتێکیان پێکەوە لە ئەکاونتەکانی سۆشیال میدیایان لەبارەی ئاشتبوونەوەیان بڵاونەکردووەتەوە.