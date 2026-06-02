تۆم بەڕاک: رادەستکردنەوەی چەک بە دەوڵەت، بناغەی عێراقێکی نوێیە

پێش 35 خولەک

نێردەی تایبەتی سەرۆکایەتی ئەمریکا بۆ عێراق و سووریا، پیرۆزبایی لە سەرۆکوەزیرانی عێراق کرد بۆ ئەو هەنگاوە ستراتیژییەی بەرەو جێگیرکردنی سەروەری و سەقامگیری نراوە؛ هاوکات ستایشی ئەو گرووپانەی کرد کە بڕیاریان داوە چەکەکانیان رادەستی دەوڵەت بکەنەوە

سێشەممە 2ـی حوزەیرانی 2026، تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا، لە پەیامێکدا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" بڵاوی کردەوە، پشتگیریی تەواوی واشنتنی بۆ هەوڵەکانی حکوومەتی نوێی عێراق دەربڕی. بەڕاک ئاماژەی بەوە کرد، عێراق بەرەو قۆناغێکی گرنگی حکوومڕانیی سەربەخۆ هەنگاو دەنێت کە تێیدا سەروەریی نیشتمانی و سەقامگیریی درێژخایەن دەبنە بنەما.

یەکێک لە خاڵە هەرە دیارەکانی پەیامەکەی نێردەی ئەمریکا، ستایشکردنی ئەو گرووپە چەکدارانە بوو کە بڕیاریان داوە هەموو چەکەکانیان بگەڕێننەوە بۆ ژێر رکێفی دەوڵەتی عێراق و گوتی: "ئێمە دەستخۆشی لەو گرووپانە دەکەین کە بڕیارێکی ئەخلاقی و نیشتمانییان داوە؛ ئەم کارە دەبێتە هۆی داڕشتنەوەی پێکهاتەی یاسا و رێسا لە وڵاتدا."

بەڕاک جەختی کردەوە، متمانەی ئەوان بە سەرۆکوەزیران عەلی زەیدی لە شوێنی خۆیدایە و "ئەم هەنگاوە پێشکەوتووە نیشانەی ئەوەیە کە عێراق خەریکە بناغەیەکی پتەو بۆ داهاتووی خۆی دادەڕێژێت." هەروەها ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم دەستکەوتانە "تەنیا سەرەتایە" بۆ پڕۆسەیەکی گەورەتر لە چاکسازی و گەشەپێدانی وڵات.

ئەم هەڵوێستەی نێردەی ئەمریکا لە کاتێکدایە کە ئیدارەی ترەمپ هەوڵەکانی چڕکردووەتەوە بۆ بەهێزکردنی دامەزراوە فەرمییەکانی دەوڵەت لە عێراق و کەمکردنەوەی هەژموونی هێزە چەکدارە نافەرمییەکان، بە مەبەستی گەیشتن بە سەقامگیرییەکی گشتگیر لە ناوچەکەدا.

ئەمڕۆ سێشەممە، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: پێشوازیی لە بڕیاری بەشێک لە گرووپە چەکدارەکان بۆ رادەستکردنی چەکەکانیان بە دەوڵەت دەکەین.

سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاماژەی بەوە داوە، کە ئەم بڕیارە جەختکردنەوەیە لەسەر کۆنترۆڵکردنی چەک لە لایەن دەوڵەتەوە، هەروەها دەڵێت: "ئەم هەنگاوە دەبێتە هۆی بەهێزکردنی رۆڵی هێزە چەکدارەکانمان بە سەرجەم پێکهاتەکانییەوە، هەروەها پاڵپشتییەکە بۆ بەرژەوەندییە باڵا نیشتمانییەکانی گەلی عێراق."

ئەم پێشهاتە دوای ئەوە دێت، کە ژمارەیەک گرووپی چەکداری سەر بە 'بەرەی موقاوەمەی ئیسلامی لە عێراق'، بڕیاریان داوە لە دەستەی حەشدی شەعبی جیا ببنەوە و چەکەکانیان رادەستی حکوومەتی فیدراڵی بکەن.