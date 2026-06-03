پێش کاتژمێرێک

نزیکەی 100 هەزار کەس لە ئەلبانیا دژی کردنەوەی پرۆژەیەکی گەشتیاری لەلایەن کچ و زاوای سەرۆکی ئەمریکاوە خۆپێشاندان دەکەن و داوای دەستلەکارکێشانەوەی سەرۆکوەزیرانی وڵاتەکەیان دەکەن.

بۆ چوارەم رۆژی لەسەریەک، نزیکەی 100 هەزار کەس لە تیرانای پایتەختی ئەلبانیا دژی کردنەوەی پرۆژەیەکی گەشتیاری لەلایەن ئیڤانکا ترەمپ و جارید کۆشنەر، کچ و زاوای دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا خۆپێشاندان دەکەن.

خۆپێشاندەران دروشمی "ئەلبانیا بۆ فرۆشتن نییە" بەرز دەکەنەوە و داوای دەستلەکارکێشانەوەی سەرۆکوەزیرانی وڵاتەکەیان دەکەن.

خەڵکی ئەلبانیا پێیان وایە لە پێناو خۆنزیککردنەوە لە سەرۆکی ئەمریکا، ئەو پرۆژە زەبەلاحە گەشتیارییە دراوەتە کچ و زاواکەی.

پرۆژەکە لە دوورگەی سازانی ئەلبانیایە و رووبەرەکەی زیاتر لە 1400 هێکتارە و بەهاکەی دەگاتە چوار ملیۆن دۆلار. پرۆژە گەشتیارییەکە چەندین شوێنی هاوشێوەی خلیسکێنەی سەر بەفر، قاوەخانە و چێشتخانە لەخۆ دەگرێت. هاووڵاتییانی ئەلبانیا دژی جێبەجێکردنی پرۆژەکەن لەلایەن کچ و زاوای ترەمپەوە، چونکە پێیان وایە دەستکەوتی کەسیی تێدایە بۆ ئەوان.

دوورگەی سازان لە سەردەمی جەنگی سارددا بنکەیەکی سەربازیی نهێنی بووە و ئێستا ناوچەیەکی پارێزراوی سروشتییە. پرۆژەکەی کۆشنەر رووبەڕووی رەخنەیەکی زۆری ژینگەیی بووەتەوە، چونکە ژینگەپارێزان پێیان وایە دروستکردنی میوانخانە و شوێنی گەشتیاری لەو ناوچەیەدا زیانێکی گەورە بە سروشت و ژینگەی دەریایی دەگەیەنێت.

لەلایەکی دیکەوە، نووسینگەی داواکاری گشتیی تایبەت بە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی لە ئەلبانیا (SPAK) دەستی بە لێکۆڵینەوە کردووە لەسەر چۆنیەتیی پێدانی زەوییەکان و گۆڕینی یاساکانی پاراستنی ژینگە لەلایەن حکوومەتەوە بۆ بەرژەوەندیی پرۆژەکەی بنەماڵەی ترەمپ.