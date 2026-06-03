شاندێکی هەرێمی کوردستان بۆ پرسی نەوت دەچێتە بەغدا

پێش دوو کاتژمێر

شاندێکی هەرێمی کوردستان دەچێتە بەغدا و لەگەڵ سەرۆکوەزیران و ژمارەیەک لە بەرپرسانی حکوومەتی عێراق کۆدەبێتەوە.

سەرچاوەیەکی ئاگادار بە هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، ئەمڕۆ چوارشەممە، 03ـی حوزەیرانی 2026، شاندێکی هەرێمی کوردستان بە سەردانێکی فەرمی دەگاتە بەغدای پایتەختی عێراق.

بە گوێرەی هەمان سەرچاوە، ئامانجی سەردانی شاندەکە؛ زیادکردنی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستانە بۆ بەندەری جەیهانی تورکیا؛ بۆ ئەم مەبەستەش لەگەڵ عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی فیدراڵ؛ وەزیری نەوت و شاندێکی کۆمپانیای بە بازاڕکردنی نەوتی عێراق (سۆمۆ) کۆدەبنەوە.

کوردستان24 زانیویەتی، شاندەکە لە کەمال محەممەد، وەزیری سامانە سروشتییەکان (بە وەکالەت)؛ ئومێد سەباح، سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران و ئامانج رەحیم، سکرتێری ئەنجوومەنی وەزیران پێک دێت.

هاوکات سەرچاوەیەک لە وەزارەتی نەوتی عێراق بە دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، بەهۆی بارودۆخی ئەمنیی کێڵگە نەوتییەکان، چەند مانگێکە هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان کەم بووەتەوە و ئەمەش کاریگەری لەسەر قەبارەی هەناردە و داهاتی گشتی کردووە، بۆیە لەگەڵ بەرپرسانی کار بۆ زیادکردنی هەناردەی نەوت بۆ 500 هەزار بەرمیل نەوتی رۆژانە دەکەن.

دوای ئەوەی لە ساڵی 2023 هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بەندەری جەیهانی تورکیا بەهۆی بڕیارێکی دادگای نێودەوڵەتییەوە راگیرا، لە کۆتاییەکانی ساڵی 2025ـدا دووبارە دەست بە هەناردەکردنی نەوت کرایەوە. بەڵام لە چەند مانگی رابردوودا بەهۆی گرژی و ئاڵۆزییە ئەمنییەکانی ناوچەکە و سەلامەتیی کێڵگە نەوتییەکان، ئاستی بەرهەمهێنان و هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان کەم بووەتەوە.