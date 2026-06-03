سبەی زیاتر لە هەزار حاجی لە رێگەی حەوت فڕۆکەوە دەگەڕێنەوە هەرێمی کوردستان
گوتەبێژی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، سبەی 4ـی حوزەیران پڕۆسەی گەڕانەوەی حاجیانی هەرێمی کوردستان دەستپێدەکات.
ئەمڕۆ چوارشەممە، 3ـی حوزەیرانی 2026، کاروان ستوونی، گوتەبێژی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان، ئاماژەی بەوە کرد، کاتژمێر 5:00 بەرەبەیان یەکەم کاروانی حاجیان لە مەدینەوە بەرەو هەرێمی کوردستان بەڕێدەکەون و چاوەڕوان دەکرێت کاتژمێر 7:30ـی خولەکی بەیانی بگەنە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر.
بڕیارە سبەی لە رێگەی حەوت فڕۆکەوە، هەزار و 27 حاجی بگەڕێنەوە کە دابەشبوون بەسەر چوار فڕۆکە بۆ حاجیانی هەولێر، دوو فڕۆکە هی حاجیانی دهۆکن فڕۆکەیەکیش حاجیانی ئیدارەی سەربەخۆی سۆرانی تێدایە دەگەڕینەوە.
سەبارەت بە حاجیانی پارێزگای سلێمانی و ناوچەکانی دیکەش، کاروان ستوونی رایگەیاند؛ بەپێی خشتەیەکی راگەیەندراو، لە رۆژانی دواتردا ئەوانیش دەگەڕێنەوە.