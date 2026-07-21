ئاڤێستا مام یەحیا: 21 دۆسیەی گەندەلی لەسەر دەستەی وەبەرهێنانی عێراقە

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ئەندامێکی لیژنەی وەبەرهێنان لە پەرلەمانی عێراق، پەردە لەسەر گەورەترین دۆسیەی گەندەڵی لادەدات کە بڕی 18 ترلیۆن دۆلار و دەستبەسەرداگرتنی 408 کیلۆگرام زێڕ لەخۆدەگرێت.

ئاڤێستا مام یەحیا، ئەندامی لیژنەی وەبەرهێنان لە پەرلەمانی عێراق بە کوردستان24ی راگەیاند: ئەمڕۆ سێشەممە، 21ـی تەمموزی 2026، بە کوردستان24ـی راگەیاند: لیژنەکانی دەستپاکی و هێزە ئەمنییەکان لە ماوەی 25 رۆژدا 408 کیلۆگرام زێڕ دەستی بەسەردا گیراوە، توەکو ئێستا 21 دۆسیەی گەندەڵی لەسەر دەستەی وەبەرهێنانی عێراق هەیە.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، هەرچەندە سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان ئامادەی دانیشتنی پەرلەمان نەبوو، بەڵام دۆسیەکان لەسەری سەلمێندراون، بۆ نموونە پێنج هەزار دۆنم زەوی لەسەر رێگەی فڕۆکەخانە بە بڕی زیاتر لە 18ترلیۆن دۆلار دوو کۆمپانیا دراون، نازانرێت بەچ میکانیزمێک ئەم مۆڵەتدراوە هەروەها چەندین دۆسیەی دیکەشی لەسەر ئاشکرابووە.

ئاڤێستا مام یەحیا باسی ئەوەش دەکات، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان چەندین وەبەرهێنەری لە هەرێمی کوردستان هەڵخەڵەتاندووە و پارەی لێ بردوون، هاوکات ئەمەش یەکێک لە خاڵەکانی نێو دۆسیەکەی.

ئەو پەرلەمانتارە گوتیشی: پێداچوونەوە بە زۆربەی دۆسیەکانی وەبەرهێناندا دەکرێت لە تەواوی پارێزگاکانیش دیڤچوون لە بەڕێوەبەرایەتییەکانی وەبەرهێنان دەکرێت، هەروەها داوامان کردووە سەیری ئەو پرۆژانە بکەین کە 10 ساڵ پێش ئێستا مۆڵەتی وەبەرهێنانیان وەرگرتووە، چونکە بەشێک لەو پرۆژانە تەنیا بەناو مۆڵەتیان پێدراوە و کاریان لەسەر نەکراوە.

بەرەبەیانی رۆژی یەکشەممە 28ـی حوزەیرانی 2026، هێزەکانی ئاسایش و دەزگای دژەتیرۆر بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنجوومەنی باڵای دادوەری، ئۆپەراسیۆنێکی بەرفراوانیان بەناوی "هەڵمەتی بەرەبەیان" دەست پێ کرد، هەروەها لەم هەڵمەتەدا ژمارەیەک بەرپرسی باڵا و کەسایەتیی سیاسی دەستگیر کران.