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مونا قەهوەچی: گەلی کوردستان چیتر پاساو بۆ کارانەکردنەوەی پەرلەمان قبووڵ ناکات

مونا قەهوەچی، جێگری سەرۆکی پارتی چاکسازیی تورکمان
مونا قەهوەچی، جێگری سەرۆکی پارتی چاکسازیی تورکمان
کوردستان گەلی کوردستان لایەنە سیاسییەکان کارانەکردنەوەی پەرلەمان

جێگری سەرۆکی پارتی چاکسازیی تورکمان، جەخت لەوە دەکاتەوە، کاراکردنەوەی پەرلەمان و خێراکردنی پرۆسەی پێکهێنانی کابینەی نوێ، تەنیا داواکارییەکی سیاسی نییە، بەڵکو پێویستییەکی نیشتمانییە بۆ پاراستنی جێگیری سیاسی، گەشەپێدانی ئابووری و چارەکردنی کێشە و گرفتەکانی هاووڵاتییان.

سێشەممە، 21ـی تەممووزی 2026، مونا قەهوەچی، جێگری سەرۆکی پارتی چاکسازیی تورکمان، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، دوای ماوەیەکی درێژ لە چاوەڕوانی و دواخستنی بڕیارە گرنگە سیاسییەکان، گەلی کوردستان لەمە زیاتر پاساو بۆ کارانەکردنەوەی پەرلەمان و پێکنەهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت هەڵناگرێت. 

هاوکات دەڵێت: هاووڵاتییان بە مافی خۆیان چاوەڕوانی ئەوەن کە دامەزراوە دەستوورییەکان ئەرک و بەرپرسیارێتییەکانیان بەجێ بهێنن و وەڵامی پێویستییەکانی قۆناخی ئێستا بدەنەوە.

جێگری سەرۆکی پارتی چاکسازیی تورکمان دووپاتی کردەوە، کاراکردنەوەی پەرلەمان و خێراکردنی پرۆسەی پێکهێنانی کابینەی نوێ، تەنیا داواکارییەکی سیاسی نییە، بەڵکو پێویستییەکی نیشتمانییە بۆ پاراستنی جێگیری سیاسی، گەشەپێدانی ئابووری و چارەکردنی کێشە و گرفتەکانی هاووڵاتییان، هەر دواکەوتنێکی دیکە، کاریگەریی نەرێنی لەسەر متمانەی خەڵک بە دامەزراوەکان و پرۆسەی دیموکراسی جێدەهێڵێت.

قەهوەچی، باسی لەوە کرد، ئێستا کاتی ئەوە هاتووە هەموو لایەنە سیاسییەکان لە چوارچێوەی بەرپرسیاریی نیشتمانی و بەرژەوەندیی گشتیی خەڵکی کوردستاندا، هەنگاوی خێرا و جیددی بنێن بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکنەهێنانی حکوومەتێکی نوێ کە بتوانێت وەڵامدەرەوەی ئاوات و داواکارییە رەواکانی هاووڵاتیاین بێت.

مونا قەهوەچی، ئاشکرای کرد، گەلی کوردستان، کە لە ماوەی ساڵانی رابردوودا زۆر قوربانی و تەنگانەی بەرگە گرتووە، شایستەی ئەوەیە دامەزراوە دەستوورییەکان بە خێرایی و بەرپرسیارییەوە کارەکانیان ئەنجام بدەن و سەرنجیان بۆ چارەکردنی گرفت و پێویستییەکانی خەڵک بێت. 

ئەوەشی خستە روو، بەرژەوەندیی گشتی دەخوازێت کە قۆناخی چاوەڕوانی کۆتایی پێبێت و هەموو هێزە سیاسییەکان بەرپرسیارانە هەڵسوکەوت بکەن.

کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,