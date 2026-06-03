یەکەم کاروانی حاجییانی هەرێمی کوردستان گەڕانەوە

پێش دوو کاتژمێر

بەیانی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 4ـی حوزەیرانی 2026، بە ئامادەبوونی وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئایینی، پڕۆسەی گەڕانەوەی حاجییانی هەرێمی کوردستان لە وڵاتی سعوودیەوە دەستیپێکرد و یەکەم کاروان گەیشتنە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 4ـی حوزەیرانی 2026، د. پشتیوان سادق، وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئایینی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر ئامادەبوو و پێشوازی لە حاجییان کرد. وەزیری ئەوقاف پیرۆزبایی ئەنجامدانی فەریزەی حەجی لێکردن و هیوای خواست هەمووان بە سەلامەتی بگەڕێنەوە ناو کەسوکاریان.

کاروان ستوونی، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان، سەبارەت بە دەسپێکی گەڕانەوەی حاجییان بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی رایگەیاند: "کاتژمێر4:30ـی بەرەبەیانی ئەمڕۆ، یەکەم کاروانی حاجییان لە مەدینەی منەوەرەوە بەرەو هەرێمی کوردستان بەرێکەوتن و کاتژمێر7:00ـی بەیانی گەیشتنە فڕۆکەخانەی هەولێر."

بەگوێرەی زانیارییەکانی گوتەبێژی حەج و عومرە، بڕیارە هەر ئەمڕۆ لە رێگەی7 فڕۆکەوە، کۆی گشتیی هەزار و 27 حاجی بگەڕێنەوە، کە بەم شێوەیە دابەشبوون:

4 فڕۆکە بۆ حاجییانی پارێزگای هەولێر.

2 فڕۆکە بۆ حاجییانی پارێزگای دهۆک.

1 فڕۆکە بۆ حاجییانی ئیدارەی سەربەخۆی سۆران.



سەبارەت بە حاجییانی پارێزگای سلێمانی و ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان، کاروان ستوونی دڵنیایی دایە حاجیان و کەسوکاریان کە بەگوێرەی خشتەیەکی داڕێژراو، لە رۆژانی داهاتوودا بە هەمان شێوە پڕۆسەی گەڕانەوەیان بەردەوام دەبێت تاوەکو گەڕانەوەی دواین حاجی بۆ هەرێمی کوردستان.

ئەمساڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە رێگەی وەزارەتی ئەوقاف و بەڕێوەبەرایەتی حەج و عومرەوە، ئاسانکاری زۆریان بۆ حاجییان کردووە بۆ ئەوەی بەبێ گرفت فەریزەی حەج بەجێبهێنن.