مەسرور بارزانی و باڵیۆزی تورکیا پرسی دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت و پەرەپێدانی بازرگانی تاوتوێ دەکەن

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ باڵیۆزی تورکیا لە عێراق کۆبووەوە؛ لە دیدارەکەدا جەخت لە گرنگیی بەردەوامبوونی هەناردەکردنی نەوتی هەرێم و عێراق لەرێگەی بەندەری جەیهان کرایەوە و هەردوولا خواستی خۆیان بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییە ئابوورییەکان نیشان دا.

ئه‌مڕۆ پێنجشەممە‌، 4ـی حوزەیرانی 2026، نووسینگەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند؛ مەسرور بارزانى، سه‌رۆكى حکومەتی هه‌رێمى كوردستان، پێشوازی لە ‌ئانل بۆرا ئينان، باڵيۆزى توركيا له‌ عێراق کرد.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە؛ لە کۆبوونەوەدا کە ئەرمان تۆپچو، کونسولی گشتیی تورکیا لە هەرێمی کوردستان ئامادەی بوو، هەردوولا جەختییان لە گرنگیی پێشخستنی زیاتری پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و تورکیا کردەوە، بە تایبەتی لە بواری ئاڵوگۆڕی بازرگانیدا. لەمبارەیەوە، ئاماژە بە سەردانی گرنگ و سەرکەوتووی مانگی رابردووی سەرۆکی حکوومەت بۆ تورکیا و دیدار و کۆبوونەوەکانی لەگەڵ سەرۆکی تورکیا و بەرپرسە باڵاکانی دیکەی ئەو وڵاتە درا.

هەروەها بیروڕا لەبارەی دوایین پێشهات و گۆڕانکاری و پەرەسەندبەکانی دۆخی گشتیی عێراق و پێویستیی پشتیوانیکردنی حکومەتی نوێی فیدراڵ بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییە جۆراوجۆرەکان ئاڵوگۆڕ کرا.

لە بەشێکی دیکەی گفتوگۆکاندا، باس لە گرنگیی پەرەپێدانی کەرتی وزە لە عێراق و بەردەوامبوونی هەناردەکردنی نەوتی عێراق و هەرێمی کوردستان لە رێگەی بەندەری جەیهانی تورکیا و کارکردن بۆ پەرەپێدانی بەرهەمهێنانی نەوت و زیادکردنی داهاتی گشتی و باشترکردنی دۆخی دارایی عێراق کرا.