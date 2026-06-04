موحسن رەزایی: رەشنووسی رێککەوتنی تاران و واشنتن ناڕوونە

پێش کاتژمێرێک

راوێژکاری موجتەبا خامنەیی رابەری باڵای ئێران رایگەیاند، رەشنووسی لێکتێگەیشتن بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگی نێوان ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و ئێران، تەمومژاوی و ناڕوونە.

پێنجشەممە 4ـئ حوزەیرانی 2026، موحسن رەزایی، راوێژکاری موجتەبا خامنەیی رابەری باڵای ئێران رایگەیاند، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، دەیەوێت لە رێگەی گوشارەوە مەرجەکانی خۆی بەسەر تاراندا بسەپێنێت، لە کاتێکدا داواکاری و مەرجەکانی ئێرانی بە ناڕوونی هێشتووەتەوە، ناوبراو گوتیشی: "ئەو رەشنووسەی ئێستا گفتوگۆی لەسەر دەکرێت بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ، کۆمەڵێک خاڵی ناڕوونی تێدایە کە پێویستیان بە روونکردنەوەی وورد هەیە".

لەلایەکی دیکەوە، رۆژنامەی "وۆڵ ستریت جورناڵ" لە رۆپۆرتێکدا ئاشکرای کردووە، دۆناڵد ترەمپ بە نهێنی بە یاریدەدەرەکانی راگەیاندووە، ئەگەر هەر هێرشێکی ئێران ببێتە هۆی کوژرانی سەربازانی ئەمریکی، ئەوا ئامادەیە چاو بە بڕیاری ئاگربەستەکەدا بخشێنێتەوە و جەنگێکی بەرفراوان دژی تاران دەست پێ بکاتەوە.

بەپێی زانیارییەکانی رۆژنامەکە، کە لە بەرپرسانی ئەمریکاوە وەریگرتووە، ترەمپ هێشتا پابەندە بەو هێمنییە رێژەییەی ئێستا هەیە، سەرەڕای ئەوەی لە هەفتەکانی رابردوودا پێکدادان لە نێوان هەردوولادا هەبووە.

رۆپۆرتەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، ترەمپ هێشتا بڕوای بەوە هەیە دەکرێت بگەنە رێککەوتنێک بۆ کۆتاییهێنان بە رووبەڕووبوونەوەکان، کە تیایدا گەرووی هورمز بکرێتەوە و کێشەی دۆسیەی ئەتۆمی و یۆرانیۆمی پیتێنراویش چارەسەر بکرێت.

رۆژنامەکە دەڵێت، ترەمپ دەیەوێت خۆی لە جەنگێکی گشتگیر لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەدوور بگرێت و ئامادەیە تەنیا ئاستێکی دیاریکراو لە هەڵکشانی سەربازی قبوڵ بکات، مادام زیانی گیانی راستەوخۆ بەر هێزەکانی ئەمریکا نەکەوێت.

ئەم لێدوانانە لە کاتێکدا دێن، لە چەند رۆژی رابردوودا جارێکی دیکە هێرشی ئاڵوگۆڕ لە نێوان واشنتن و تاران روویداوە، ئەمەش بووەتە هۆی بەردەوامی نیگەرانییەکان سەبارەت بە ئاسایشی گەرووی هورمز و کاریگەرییەکانی لەسەر بازاڕی وزە و بازرگانی جیهانی.