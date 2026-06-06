هەرێم کەمال ئاغا: چەکی گرووپەکان کۆنترۆڵ بکرێت، ئاسایشی وزە پارێزراو دەبێت

پێش 19 خولەک

سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی عێراق دەڵێت، نوێنەری کۆمپانیاکان و شاندی حکوومەتی کوردستان تێچووی دەرهێنانی نەوت و ئاسایشی کێڵگە نەوتییەکانیان لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵ تاوتوێ کردووە.

ئەمڕۆ شەممە، 06ـی حوزەیرانی 2026، هەرێم کەمال ئاغا، سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا تیشکی خستە سەر دوایین پێشهاتەکانی پەیوەست بە پرسی نەوت و گفتوگۆکانی نێوان هەولێر و بەغدا، هاوکات باسی لە بارودۆخی ئەمنی و کۆنترۆڵکردنی چەک لە عێراقدا کرد.

گفتوگۆکانی پرسی نەوت و شایستەی دارایی کۆمپانیاکان

سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی رایگەیاند، لە چەند رۆژی ڕابردوودا نوێنەری کۆمپانیا نەوتییەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ شاندێکی حکوومەت لە بەغدا بوون و گفتوگۆیان لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەتی فیدراڵ کردووە.

ئاماژەی بەوەش دا، تەوەری سەرەکی گفتوگۆکان لەسەر پرسی تێچووی بەرهەمهێنان و دەرهێنانی نەوت و کارکردنەوەی کۆمپانیاکان بووە، کە پێشتر بڕی 6 دۆلاری بۆ دیاریکرابوو، بەڵام ئێستا گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە و کراوە بە 16 دۆلار.

گوتیشی "ئەو راپۆرتەی بڕیار بوو لەبارەی راستیی تێچووی دەرهێنان و بەرهەمهێنانی نەوت لە کێڵگە نەوتییەکانی هەرێمی کوردستان ئامادە بکرێت؛ لەسەردەمی کابینەکەی محەممەد شیاع سوودانی تەواو نەبوو، بۆیە شاندی حکوومەت و نوێنەری کۆمپانیاکانیش، لەگەڵ شاندی حکوومەتی فیدراڵ، باسیان لەو راپۆرتە و تێچووی دەرهێنانی نەوتیش کردووە".

کۆنترۆڵکردنی چەک و ئاسایشی عێراق

لە بەشێکی تری قسەکانیدا، هەرێم کەمال ئاغا باسی لە هەنگاوەکانی حکوومەتی عێراق کرد بۆ رێکخستنەوەی هێزە چەکدارەکان و کۆنترۆڵکردنی چەکی بێمۆڵەت.

ئەو روونیکردەوە، قۆناخی ئێستای حکوومەت، کۆنترۆڵکردنی ئەو گوروپە چەکدارانەیە کە لە دەرەوەی یاسادان، بە جۆرێک کە چەکەکانیان بخرێتە ژێر دەسەڵات و کۆنترۆڵی دەوڵەتەوە.

لە کۆتاییدا جەختی کردەوە، ئەم هەنگاوانە و بەردەوامی گفتوگۆکان، لە داهاتوودا رەنگدانەوەی ئەرێنی و گرنگیان لەسەر بەرقەراربوونی ئاسایشی گشتی عێراق و بەتایبەتی ئاسایشی وزە دەبێت.