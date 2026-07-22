فەرهاد ئەترووشی و هادی عامری پرسی پێکهێنانی حکوومەتی فیدراڵ تاوتوێ دەکەن

پێش دوو کاتژمێر

جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، زنجیرەیەک کۆبوونەوەی سیاسیی گرنگی لەگەڵ سەرکردە دیارەکانی عێراق ئەنجامدا، کە تێیدا لەگەڵ ئەمینداری گشتیی رێکخراوی بەدر و ئەمینداری گشتیی عەسائیبی ئەهلی حەق، پێشهاتە سیاسییەکان، پرسی پێکهێنانی حکوومەت و بەهێزکردنی هاوکارییەکانی نێوان لایەنە جیاوازەکانی تاوتوێ کرد.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تەممووزی 2026، د. فەرهاد ئەمین ئەترووشی، جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، لە چوارچێوەی دیدارە سیاسییەکانیدا بۆ تاوتوێکردنی دوایین پێشهاتەکان و دۆخی گشتیی وڵات، دوو کۆبوونەوەی جیاوازی لەگەڵ هادی عامری، ئەمینداری ڕێکخراوی بەدر و قەیس خەزعەلی، ئەمینداری گشتیی بزووتنەوەی عەسائیبی ئەهلی حەق ئەنجامدا.

لەسەرەتادا، د. فەرهاد ئەترووشی، بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە ئەندامانی پەرلەمانی عێراق، لەگەڵ هادی عامری، ئەمینداری رێکخراوی بەدر کۆبووەوە. لە دیدارەکەدا گفتوگۆ لەسەر دوایین گۆڕانکارییە سیاسییەکان، پرسی تەواوکردنی پێکهێنانی کابینەی حکوومەتی فیدراڵی و گرنگیی بەردەوامبوونی هەماهەنگیی هاوبەشی نێوان دەسەڵاتەکان کرا بە مەبەستی پێشکەشکردنی باشترین خزمەتگوزاری بە هاووڵاتییان.

جێگری سەرۆکی پەرلەمان لەم دیدارەدا جەختی لەسەر زەروورەتی چالاککردنی زیاتری رۆڵی یاسادانان و چاودێریی پەرلەمان کردەوە.

هەروەها ئاماژەی بە پێویستیی پشتگیریکردنی هەوڵەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و دابینکردنی چوارچێوەی یاسایی گونجاو بۆ دامەزراوە پەیوەندیدارەکان کرد، بە شێوازێک کە هاوکار بێت لە چەسپاندنی سەقامگیری و بەدیهێنانی خواستەکانی گەلی عێراق.

لە لایەکی دیکەوە و لە درێژەی دیدارەکانیدا، شاندی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراقدا، بە سەرۆکایەتیی د. فەرهاد ئەترووشی، عێراقدا، سەردانی قەیس خەزعەلی، ئەمینداری گشتیی عەسائیبی ئەهلی حەقی کرد. لەو دیدارەدا، هەردوولا پێداگرییان لەسەر پەرەپێدانی زیاتر و بەهێزکردنی هەماهەنگی و هاوکاریی دوولایەنە کردەوە بە ئامانجی خزمەتکردن بە دۆسیە نیشتمانییەکان و بەرەوپێشبردنی پڕۆسەی سیاسی.