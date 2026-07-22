دادگای عێراق: 13 ملیار دینار و 40 کیلۆ زێڕی عەدنان جومەیلی دەستی بەسەرداگیراوە

پێش دوو کاتژمێر

ئەنجوومەنی باڵای دادوەری عێراق رایگەیاند، بڕی 13 ملیار دینار و 400 هەزار دۆلار و 40 سەکەی زێڕ لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوەکان لە کەیسی عەدنان جومەیلی لە پارێزگای سەڵاحەددین دەستی بەسەرداگیراوە، هاوکات ئاماژەی بە گەڕاندنەوەی زیاتر لە ملیارێک و 143 ملیۆن دینار کرد کە لە رێگەی تاوانێکی فێڵی داراییەوە براون.

چوارشەممە 22ـی تەممووزی 2026، زیا جەعفەر، دادوەری یەکەمی دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخی دووەم کە تایبەتە بە کەیسەکانی دەسپاکی و سپیکردنەوەی پارە، لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند: "لێکۆڵینەوە و بەدواداچوونی دادوەری دژی ئەو کۆمپانیا سەرپێچیکارانەی رێگەی نایاساییان بۆ گواستنەوەی پارە بۆ دەرەوەی عێراق بەکارهێناوە، بەردەوامە." ئاشکراشی کرد، دادگا توانیویەتی بڕی ملیارێک و 143 ملیۆن و 847 هەزار و 719 دیناری عێراقی بگەڕێنێتەوە کە پەیوەندی بە تاوانێکی فێڵی داراییەوە هەبووە.

سەبارەت بە کەیسی تۆمەتبار عەدنان جومەیلی کە بریکاری وەزارەتی نەوتە بۆ کاروباری پاڵاوتن، دادوەرەکە روونیکردەوە کە لێکۆڵینەوەکان گەیشتوونەتە ئەنجام و بڕی 13 ملیار دیناری عێراقی و 400 هەزار دۆلاری ئەمریکی لە چەند شوێنێکی جیاوازی پارێزگای سەڵاحەددین دۆزراونەتەوە کە شاردرابوونەوە.

هەر لەو پشکنینانەدا، 40 سەکەی زێڕ کە کێشی هەر دانەیەکیان یەک کیلۆگرامە، لەگەڵ 5 کیلۆگرام زێڕی دیکەی دەستکرد و نەخشێنراو دەستیان بەسەردا گیراوە، دادوەر زیا جەعفەر جەختی کردەوە، لێکۆڵینەوەکان لە کەیسی جومەیلی بەردەوامن بۆ دەستنیشانکردنی سەرجەم ئەو کەسانەی تێوەگلاون و بەدواداچوونی ورد بۆ ئەو پارانە دەکرێت کە لە ئەنجامی ئەو تاوانانەوە بەدەستهاتوون.