واشنتن پۆست: ترەمپ پلانی هێرشی سەربازی دژی عاقیدە دادەڕێژێت

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رۆژنامەی "واشنتن پۆست" لە راپۆرتێکدا بڵاویکردەوە، ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ تاوتوێی ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی لە وڵاتی مالی دەکات، ئاماژەی بەوەشکردووە ئامانجی ئەم هێرشانە گروپی "نوسرەتولئیسلام و موسلیمین"ـە کە گروپێکی چەکداری سەر بە رێکخراوی قاعیدەیە.

چوارشەممە 22ـی تەممووزی 2026، رۆژنامەی واشنتن پۆست لە زاری چەند بەرپرسێکی ئێستا و پێشووی ئەمریکاوە گواستوویەتیەوە، ئەگەر پلانەکەی ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ بۆ هێرشکردنە سەر گرووپی نوسرەتولئیسلام و موسلیمین پەسەند بکرێت، مالی دەبێتە هەشتەمین وڵات کە ترەمپ لە سەرەتای خولی دووەمی سەرۆکایەتییدا فەرمانی هێرشی سەربازی تێدا بدات.

ئەمە لە کاتێکدایە سەرۆکی ئەمریکا لە سەرەتای دەستبەکاربوونییەوە بەڵێنی دابوو سەرەنج بخاتە سەر کۆتاییهێنان بە ململانێ نێودەوڵەتییەکان و بەکارهێنانی سەرچاوەکانی ئەمریکا بۆ بەرژەوەندی ناوخۆیی.

بەپێی سەرچاوەکانی واشنتن پۆست، بەهۆی هەستیاریی بابەتەکە نەیانویستووە ناویان ئاشکرا بکرێت، لە ئێستادا لە نێوان بەرپرسە باڵاکانی ئەمریکا دەربارەی ئەنجامدانی ئەم هێرشانە بۆ سەر ئەو گروپە چەکدارە بۆچوونی جیاواز هەیە و هێشتا لەسەر جێبەجێکردنی پلانەکە رێکنەکەوتوون.