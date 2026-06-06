سیاسی

سەرکردەی سێ وڵاتی ئەوروپا لەگەڵ زیلێنسکی کۆدەبنەوە

ڤۆلۆدیمێر زیلێنسکی، سەرۆکی ئۆکرانیا
ڤۆلۆدیمێر زیلێنسکی، سەرۆکی ئۆکرانیا
جیهان

سەرکردەی سێ وڵاتی گەورەی ئەوروپا بڕیارە لە لەندەن لەگەڵ سەرۆکی ئۆکرانیا کۆببنەوە بۆ تاوتوێکردنی بەردەوامیی پاڵپشتییەکان و زیادکردنی فشارەکان بۆ سەر رووسیا.

کۆشکی سەرۆکایەتیی فەرەنسا (ئێلیزێ) رایگەیاند، ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی ئەو وڵاتە و کیێر ستارمەر، سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا و فرێدریش مێرز، راوێژکاری ئەڵمانیا لە شاری لەندەن لەگەڵ ڤۆلۆدیمێر زیلێنسکی، سەرۆکی ئۆکرانیا دادەنیشن.

 ئامانجی کۆبوونەوەکە بریتییە لە تاوتوێکردنی بەردەوامیی پشتیوانییەکان بۆ ئۆکرانیا و زیادکردنی فشار بۆ سەر رووسیا، سەرەڕای دووپاتکردنەوەی هەماهەنگیی ئەوروپا لە جەنگی ئۆکرانیا و رووسیادا.

کۆشکی ئیلێزی روونیشی کردەوە، گفتوگۆکان باس لە رێگاکانی گەیشتن بە ئاشتییەکی دادپەروەرانە و بەردەوام بۆ ئۆکرانیا دەکەن. لە کۆبوونەوەکەدا سەرکردەکان دڵنیایی دەدەنە کیێڤ لەبارەی پاراستنی ئاسایشی وڵاتەکەی لە داهاتوودا. 

ئەم کۆبوونەوەیە پێش لوتکەی هاوپەیمانیی پاڵپشتیی ناتۆ بەڕێوە دەچێت، کە بڕیارە 13 و 14ـی مانگی تەمموز لە فەرەنسا بکرێت.

 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,