کاتی ئاساییبوونەوەی کارەبا راگەیەنرا
ئێوارەی ئەمڕۆ دۆخی کارەبا بە تەواوی لە هەرێمی کوردستان ئاسایی دەبێتەوە.
تیمی پڕۆژەی رووناکی رایگەیاند، دوابەدوای چارەسەربوونی کێشە تەکنیکیەکانی کێڵگەی کۆرمۆر، بڕیارە ئێوارەی ئەمڕۆ یەکشەممە، 07ـی حوزەیرانی 2026، دۆخی کارەبا بە تەواوی لە هەرێمی کوردستان ئاسایی ببێتەوە.
دوێنێ شەممە، 6ی حوزەیرانی 2026، وەزارەتی کارەبا لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند، بەهۆی گرفتێکی تەكنیكی و چاککردنەوە لە چەند یەكەیەكی وێستگە غازییەكانی كارەبا، بەرهەمهێنانی كارەبا كەمی كردووە و لە هەندێك گەڕەك و ناوچەكانی دەوروبەر بۆ ماوەیەكی كەم دووچاری بچڕانی كاتی كارەبا بوونەتەوە.
لەمبارەوە ئومێد محەممەد، گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی تایبەتدا بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوتبوو "ئەو گرفتەی پچڕانی کارەبا لەبەر چەند هۆکارێک دروست بووە، یەكێکیان تا ئێستا هەناردەی غازی سروشتی لە کێڵگەی کۆرمۆرەوە بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا نەگەڕاوەتەوە دۆخی ئاسایی پێش جەنگ".
ئاماژەی بەوەش دا، بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما، هۆکارێکی دیکەی زیادبوونی خواستە لەسەر زیاتر بەکارهێنانی کارەباوە، لەلایەکی دیکەشەوە بەشێک لە وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا و تۆڕەکانی دابەشکردنی کارەبا لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان پرۆژەی چاکسازی و نۆژەنکردنەوەیان بۆ دەکرێت، بۆیە پچڕانی چەند کاتژمێری دروست بووە.
بەگوێرەی ئەو ئامارەی وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان بڵاویکردووەتەوە، تا ئێستا نزیکەی 5.5 ملیۆن هاووڵاتی کە زیاترە لە 85%ـی دانیشتووانی کوردستان لە پڕۆژەی رووناکی، کارەبای 24 کاتژمێرییان بۆ دابینکراوە.