روونکردنەوەیەک لە پۆلیسی هەولێرەوە

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پۆلیسی هەولێر رایگەیاندووە، دەستبەجێ تیمەکانیان ئەو کەسەیان دەستگیرکرد، لە یەکێک لە شەقامەکانی هەولێر رێگری لە هاووڵاتییەکی بەتەمەن دەکات و هێرشی دەکاتە سەر.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 7ـی حوزەیرانی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای هەولێر رایگەیاند: دوای ئەوەی گرتەیەکی ڤیدیۆیی لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوبووەوە، کە تێیدا دەرکەوتووە لە یەکێک لە شەقامەکانی شاری هەولێر، کەسێک رێگری لە هاووڵاتییەکی بەتەمەن دەکات لە کاتی گەڕانەوەی بۆ ماڵەوە و هێرشی دەکاتە سەر، ئەم دیمەنە نارەزایەتی و دەنگدانەوەیەکی زۆری لەناو هاووڵاتیاندا لێکەوتەوە.

پۆلیسی هەولێر ئاماژەی بەوەدا، لەسەر راسپاردە و بەدواداچوونی راستەوخۆی بەڕێوەبەری پۆلیسی هەولێر، لەرێگای تیمەکان لە بەشی پۆلیسی (فریاکەوتن) ، تواندرا تۆمەتبار(أ-ف-د)دەستگیر بکرێت.

پۆلیسی هەولێر باس لەوە دەکات، لە لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکاندا دەرکەوتووە کە تۆمەتباری ناوبراو نەخۆشی دەروونی هەیە و پەڕاوی لێکۆڵینەوەی بۆ رێکخراوە و بە بڕیاری دادوەری لێکۆڵینەوەی هەولێر، تۆمەتبار راگیراوە بەپێ مادەی 413لەیاسای سزادان.