نوێنەرانی کورد لە بەغدا داوا دەکەن پشکی نەوتی هەرێم بۆ 140 هەزار بەرمیل زیاد بکرێت

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نوێنەرانی کورد لە پەرلەمانی عێراق لەگەڵ وەزیری نەوتی فیدراڵ کۆبوونەوە و پرسی قەیرانی بەنزینیان لە هەرێمی کوردستان تاوتوێ کرد، وەزیری نەوتیش رەزامەندی نیشان داوە بۆ زیادکردنی بڕی نەوتی خاوی تەرخانکراو بۆ هەرێمی کوردستان بە مەبەستی زیادکردنی بەرهەمهێنانی سووتەمەنی، بەو مەرجەی سەرۆکوەزیرانی عێراق رەزامەندی کۆتایی لەسەر بدات.

ئەمڕۆ 27ی تەممووزی 2026، شاندێکی پەرلەمانی عێراق بە سەرۆکایەتی فەرهاد ئەترووشی سەردانی وەزیری نەوتیان کرد بە مەبەستی چارەسەرکردنی قەیرانی بەنزینی ئێستای هەرێمی کوردستان. لەو چوارچێوەیەدا، دانەر عەبدولغەفار رایگەیاند: "سەردانی وەزارەتی نەوتمان کرد و لەگەڵ وەزیری نەوت کۆبووینەوە، کێشەکە لای ئەوان روون بوو، کۆمەڵێک پێشنیازمان خستە بەردەمی و داوامان کرد بڕی نەوتی خاو کە ئێستا 50 هەزار بەرمیلە زیاد بکرێت، وەزیر رازی بوو بەڵام دەبێت سەرۆکوەزیرانی عێراق بڕیاری لەسەر بدات."

دانەر عەبدولغەفار ئاماژەی بەوەش کرد، بۆ ئەم مەبەستە لە نووسینگەی جێگری سەرۆکی پەرلەمان، فەرهاد ئەترووشییەوە نووسراوێک ئاراستەی سەرۆکوەزیرانی عێراق دەکەن، تاوەکو بەگوێرەی رێککەوتنی نێوان حکوومەتی هەرێم و عێراق ئەو بڕە زیاد بکرێت.

لە لایەکی دیکەوە، سیپان شێروانی، ئەندامی لێژنەی نەوت و گاز لە پەرلەمانی عێراق رایگەیاند: "هۆکاری قەیرانی بەنزین لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە لە رێککەوتنی نێوان هەرێم و بەغدا، بڕی ئەو بەشەی بۆ بەکارهێنانی ناوخۆیی هەرێمی کوردستان دیاری کراوە تەنیا 50 هەزار بەرمیلە، ئەمە لە کاتێکدایە عێراق زیاتر لە یەک ملیۆن بەرمیل نەوت بۆ پارێزگاکانی دیکە بەکاردەهێنێت."

سیپان شێروانی گوتیشی: "بە وەزیری نەوتمان راگەیاند کە پێویستە پێوەرێکی دادپەروەرانە هەبێت، چ لەسەر بنەمای رێژەی دانیشتووان بێت کە هەرێمی کوردستان 14%ی دانیشتووانی عێراق پێکدەهێنێت، یان لەسەر بنەمای ژمارەی ئۆتۆمبێل و بەکارهێنانی رۆژانە. ئێمە ئامادەین بۆ هەر پێوەرێک کە دادپەروەری تێدا بێت."

ئەو ئەندامەی لێژنەی نەوت و گاز جەختی کردەوە، کە ئەو بڕەی پێویستە بدرێتە هەرێمی کوردستان بۆ چارەسەری کێشەکە 140 هەزار بەرمیل نەوتی خاوە، چونکە "ئەگەر بڕی بەنزینی حکوومی زیاتر بێت، ئەوا نرخەکەی هەرزان دەبێت و بەمەش خواست لەسەر بەنزینی بازرگانی (تیجاری) کەم دەبێتەوە و بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی نرخی بەنزینی بازرگانیش کەمدەبێتەوە."

لە کۆتاییدا سیپان شێروانی ئاماژەی بەوە کرد کە وەزیری نەوت گەشبین بووە و بە زارەکی رەزامەندی نیشان داوە کە پشکی هەرێمی کوردستان لە نەوتی خاو زیاد بکرێت بۆ ئەوەی کۆتایی بە قەیرانی بەنزین بهێنرێت.