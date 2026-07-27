شارەوانی لە چەمەچەماڵ مەترسی لافاو تا 50 ساڵی داهاتوو چارەسەر دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

بۆ رێگری لە دووبارەبوونەوەی مەترسی لافاو لە چەمچەماڵ رێڕەوە ئاوییەکان رێکدەخرێنەوە و گەرەنتی دەدرێت تا 50 ساڵی داهاتوو رووداوی هاوشێوە دووبارە نەبێتەوە.

لە چواچێوەی پەرەپێدانی ژێرخانی ئاوەڕۆ و باراناو و رێگری لە دووبارەبوونەوەی مەترسی لافاوەکەی ساڵی رابردوو، بە درێژی چەندین کیلۆمەتر رێڕەوی ئاوی لە چەمچەماڵ دروست دەکرێن.

سەبارەت بە ئامادەکارییەکان و ئەگەری دووبارەبوونەوەی مەترسییەکانی پار، ئەندازیار عەلی شێخ رەئوف، سەرۆکی شارەوانی چەمچەماڵ بە کوردستان24 ـی گوت: چەندین ئاوەڕۆی لوولەیی و باراناو لە دەروازەی شارۆچکەکە دروست کراون و چەندین پڕۆژەی دیکەی ئاوەڕۆیی بۆ رێگری لە دووبارەبوونەوەی مەترسییەکانی لافاوی پار دروست دەکرێن و ئێستا دیزاینی پڕۆژەکان تەواو کراون و بەمزووانە دەچێتە قۆناخی جێبەجێ کردن.

گوتیشی، ئەگەر پڕۆژەکان وەک خۆی جێبەجێ بکرێن و هیچ گرفتێک روونەدات، دڵنیایی دەدەن لافاو لە چەمچەماڵ و شارەدێی شۆڕش دروست نابێتەوە و کێشەی مەترسی لافاو لانیکەم تا 50 ساڵی داهاتوو چارەسەر دەبێت، سەرۆکی شارەوانی چەمچەماڵ ئاماژەی بەوەش کرد، رێڕەوی ئاوی بە درێژایی 15 کیلۆمەتر دروست دەکرێن و بەربەستەکانی بەردەم ئەو شوێنانەی دەبنە هۆی لافاو، هەڵدەگیرێن.

لە 9 ـی 12 ـی ساڵی 2025 لافاوێکی بەهێز شارۆچکەی چەمچەماڵی گرتەوە و بەهۆیەوە دوو کەس گیانیان لەدەستدا و زیانێکی زۆری بە ژێرخانی رێگاوبان، کشتوکاڵ، پەروەردە و ماڵی هاووڵاتییان گەیاند، بە گوێرەی لیژنەکانی هەڵسەنگاندن هۆکاری دروست بوونی لافاو بەو هێز و مەترسییەوە بۆ جوگرافیای ناوچەکە و کۆنی سیستەمی ئاوەڕۆکان و دروستکردنی خانوو لەسەر رێڕەوە ئاوییەکان گەڕاندەوە، بۆیە شارەوانی چەمچەماڵ لە ئێستاوە هەنگاو دەنێت بۆ ئەوەی ئەو کارەساتە دووبارە نەبێتەوە.