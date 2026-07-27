سەرۆکایەتیی داواکاریی گشتی داوای کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکوومەت دەکات

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سەرۆکایەتیی داواکاریی گشتیی هەرێمی کوردستان هۆشداریی توند لەبارەی چەقبەستوویی سیاسی و پەشێویی یاسایی دەدات و داوای خێرا کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی کابینەی 10ـی حکوومەت دەکات، هاوکات جەخت لە پاراستنی سەربەخۆیی دەسەڵاتی دادوەری دەکاتەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی تەممووزی 2026، سەرۆکایەتیی داواکاریی گشتیی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا نیگەرانیی قووڵی خۆی لە دۆخی سیاسی و یاسایی هەرێمی کوردستان دەربڕی.

لە راگەیەنراوێکدا هاتووە، مانەوەی هەرێمی کوردستان بۆ ماوەیەکی درێژخایەن بەبێ پەرلەمانێکی کارا زیانێکی گەورەیە لە هەموو بوارەکاندا، هەروەها پەککەوتن و گرفتی یاسایی لە زۆربەی دامەزراوە دەستوورییەکاندا دروست دەکات. ئەمەش پەیوەندیی راستەوخۆی بە ماف و ژیانی هاووڵاتییانەوە هەیە و چارەسەرکردنی ئەم کێشانە تەنیا بە کاراکردنەوەی پەرلەمان دەکرێت.

لەسەر پرسی دادگاکان، داواکاریی گشتی هۆشداری دەداتە دادگای پێداچوونەوەی هەرێمی کوردستان و راگرتنی پرۆسەی دادوەری بە جێگەی نیگەرانییەکی زیاتر لە دۆخی پەرلەمان وەسف دەکات. دەسەڵاتی دادوەری دامەزراوەیەکی سەربەخۆ و بێلایەنە و تەنیا یاسا دەسەڵاتی بەسەریدا هەیە، لەبەر ئەوە داوا دەکات ئەم دەسەڵاتە لە هەر کێبڕکێ و ململانێیەکی حزبی دوور بخرێتەوە.

هەروەها ئاماژە بە (ماددەی 52 / بڕگەی دوو) لە یاسای دەسەڵاتی دادوەری دەدات، تێیدا کاری حزبایەتی لە دادوەران قەدەخە کراوە، بۆیە داوا لە دادگای پێداچوونەوە دەکات دەست بەکاری ئاسایی خۆی بکاتەوە.

لە راگەیەنراوەکەدا، سەرۆکایەتییەکە پاڵپشت بە (ماددەی یەک / بڕگەی یەک و چوار) لە یاسای داواکاریی گشتی، داوا لە لایەنەکان و فراکسیۆنە براوەکان دەکات خواستەکانی خەڵک جێبەجێ بکەن و دانیشتنی پەرلەمان ساز بکەن و هەنگاو بۆ پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بنێن.

هاوکات جەخت لەوە دەکاتەوە، تاوەکو پەرلەمان و کابینەی 10 پێکدەهێنرێن، بەردەوامبوونی کابینەی نۆیەمی حکوومەت پێویستییەکی دەستووری و یاساییە بۆ رێگریکردن لە بۆشایی کارگێڕی و دابینکردنی خزمەتگوزارییەکان بۆ خەڵک.