دوو یانەی بەشداربوو  لە چامپیۆنزلیگ داوای ئاكام هاشم دەكەن

ئاكام هاشم لەبارەی داهاتووی خۆی بڕیار دەدات

پێش 3 کاتژمێر

ئاكام هاشم، بەرگریكاری یانەی زەورا دوو ئۆفەری لە لایەن دوو یانەی بەشداربوو لە چامپیۆنزلیگ پێگەیشتووە، لە دوای كۆتایی هاتنی مۆندیالی 2026 ئەستێرە كوردەكە خۆی یەكلایی دەكاتەوە.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، دوای یارییەكەی ئیسپانیا و عێراق، خواست لەسەر ئەستێرە كوردەكەی یانەی زەورا ئاكام هاشم زیاتر بووە، چەندان یانەی گەورەی ئەورووپا و كەنداو بۆ گواستنەوەی هاتوونەتە سەرهێڵ.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتوون، یانەكانی پۆرتو و بێنفیكای پۆرتوگالی ئۆفەرییان پێشكەشی بەڕێوەبەری كارەكانی ئاكام هاشم كردووە كە ئێستا كۆمپانیای CHARAX بۆ كارووباری یاریزانان و راهێنەران سەرپەرشتی بەشێك لە یاریزانە ناودارەكانی عێراق دەكات، لە سەرووی هەموویانەوە ئاكام هاشم، موهەنەد عەلی (میمی) و حەسەن عەبدولكەریم ناسراو بە قوقییە.

كوردستان24 زانیویەتی، ئاكام هاشم لە لایەن یانەی وەسڵی ئیماراتیش ئۆفەری فەرمی پێگەیشتووە، لە دوای یارییەكەی عێراق و ئیسپانیاش كە تێیدا ئاكام هاشم لە هێڵی بەرگری حەوت تۆپی پچڕاند و ئەسیستێكی كرد، بەشێك لە یانەكانی ئیسپانیا پرسیاریان لەبارەی ئەو یاریزانە كردووە، بەڵام هێشتا ناسنامەی ئەو یانە ئاشكرا نەبووە.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی گەیشتووەتە كوردستان24، ئاكام هاشم تا دوای مۆندیالی 2026 وەڵامی هیچ ئۆفەرێك ناداتەوە،

ئاكام هاشمی تەمەن 27 ساڵ، پێشتر لە خولی نایابی كوردستان لە یانەی پێشمەرگەی هەولێر دەركەوت، دواتر بە چوونی بۆ یانەی هەولێر ئاستی گەیشتە لوتكە و بانگهێشتی هەڵبژاردەی عێراقیش كرا، هاوینی رابردووش لە یانەی شورتەوە بۆ زەورا گواسترایەوە و گرێبەستەكەشی لەگەڵ نەورەسەكانی بەغدا لە هاوینی 2027 كۆتایی دێت، ئاكام هاشم ئێستا لە بۆرسەی یاریزانان نرخی گەیشتووەتە 700 هەزار یۆرۆ.