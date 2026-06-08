پۆلیسی هەولێر: ئەو دوو تۆمەتبارەمان دەستگیرکرد کە ئەشکەنجەی گەنجێکیان دابوو

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بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای هەولێر دەستگیرکردنی دوو تۆمەتباری راگەیاند: گەنجێکیان ئەشکەنجە دابوو و ڤیدیۆکەشیان لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوکردبووەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 8ـی حوزەیرانی 2026، پۆلیسی هەولێر لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە "دوای ئەوەی گرتە ڤیدیۆیەک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکاندا بڵاوبووەوە، کە تێیدا گەنجێک لێی دەدرێت و ئەشکەنجە دەدرێت، هێزەکانمان لە بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای هەولێر بە هانای کێشەکەوە چوون."

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، کە هێزەکانی پۆلیس لە بەشی پۆلیسی بنەسڵاوە (بنکەی پۆلیسی دارەتوو) دەستبەجێ لێکۆڵینەوەکانیان دەسپێکردووە و توانیویانە لە ماوەیەکی پێوانەییدا هەردوو تۆمەتبارەکە دەستگیربکەن و رادەستی یاسایان بکەن.

پۆلیسی هەولێر دڵنیایی دەداتە هاووڵاتییان کە رێکاری یاسایی بەرامبەر تۆمەتباران دەگیرێتەبەر و ئاماژەی بەوەش کردووە، لە داهاتوویەکی نزیکدا زانیاریی وردتر لەسەر هۆکار و چۆنیەتی رووداوەکە بۆ ڕای گشتی بڵاودەکەنەوە.