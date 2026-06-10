چوارمین فێستیڤاڵی شەل و شەپک بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی بەڕێوە دەچێت

پێش دوو کاتژمێر

چوارەمین فێستیڤاڵی زاخۆ بۆ شەل و شەپک و جلوبەرگی کوردی بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی دەستی بە چالاکییەکانی دەکات.

رۆژانی 10 و 11ـی حوزەیرانی 2026، چوارەمین فێستیڤاڵی زاخۆ بۆ شەل و شەپک و جلوبەرگی کوردی بە ئامادەبوونی سەرۆک مەسعود بارزانی دەستی بە چالاکییەکانی کرد.

چوارشەممە 10ـی حوزەیرانی 2026، چوارەمین فێستیڤاڵی زاخۆ بۆ شەل و شەپک و جلوبەرگی کوردی بە ئامادەبوونی سەرۆک مەسعود بارزانی دەستی بە چالاکییەکانی کرد، ئەم فێستیڤاڵە جگە لە پیشاندانی شێوازەکانی جلوبەرگی کوردی، چەندین پانێڵی تایبەت بە بەشداری دیزاینەران و کەسانی شارەزا لەخۆ دەگرێت.

بەگوێرەی بەرنامەی فێستڤاڵەکە لە دوو رۆژی کارەکانیدا چەندین چالاکی جۆراوجۆر بەڕێوەدەچن، هاوکات دامەزراوەی میدیایی کوردستان24 لە دەستپێکی فێستیڤاڵەکەوە تا کۆتایی، رووماڵی تایبەتی دەبێت و سەرجەم کاروچالاکییەکان لە شاشە، ماڵپەڕ و سۆشیەلمیدیای کوردستان24 دەگوازرێنەوە.

بەرنامەی رۆژی یەکەم:

چالاکییەکان کاتژمێر 9ـی بەیانی بە دانیشتنە کەلتوورییەکان دەستپێدەکەن، کە تیایدا بەهار عەلی حاجی رێڤەبەری ئەنستیتۆی کەلەپووری کوردی لە دهۆک و د. عومەر دەلیکایا لە باکووری کوردستانەوە بەشدار دەبن.

ئێوارەی هەمان رۆژ کاتژمێر 6:30 خولەک رێورەسمی فێستیڤاڵەکە بە گەڕان بەناو دوکانەکانی دەڤەرەکە دەستپێدەکات، دواتر کاتژمێر 7:30 بە رێزگرتن لە گیانی پاکی شەهیدان بەردەوام دەبێت، هاوکات لەم بەشەدا گوتاری ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ و میوانانی بەشدار پێشکەش دەکرێن، شەویش کاتژمێر 8 بە نمایشی گروپە هونەرییە مللییەکانی ئەرمینیا و لۆرستان کۆتایی بە بەرنامەی رۆژی یەکەم دێت.

بەرنامەی رۆژی دووەم:

لە کاتژمێر 9ـی بەیانییەوە دانیشتنە کەلتوورییەکان بە بەشداری ساڵح حەیدوو لە رۆژئاوای کوردستان، و کوسرەت ئەحمەد و ڤالنتینا عەبدولرەحمان لە سلێمانییەوە بەڕێوە دەچن.

ئێوارەی هەمان رۆژ کاتژمێر 6:30 گەڕان بەناو دوکانەکان دووبارە دەبێتەوە و لە کاتژمێر 7ـەوە چەندین گروپی هونەری مللی لە وڵاتی نەیجەر و قەزای باتیفا، لەگەڵ دەنگبێژانی رۆژئاوا و باکووری کوردستان بەرهەمەکانیان پێشکەش دەکەن.

هەروەها یەکێک لە بەشە سەرنجڕاکێشەکان نمایشی جلوبەرگی کوردی دەبێت، دواتریش گروپەکانی زاخۆ و هەورامان بەشدار دەبن بە بەرهەمە دەنگییەکانیان لە گۆرانی و هونەری میللی کوردی بەشداری لە چالاکییەکان دەکەن، هاوکات فێستیڤاڵەکە کاتژمێر 9ـی شەو بە کۆنسێرتێکی هونەرمەند هۆزان دینۆ کۆتایی پێ دێت.