وەزیری بازرگانی عێراق: هەوڵدەدین زۆرترین گەنمی جووتیاران وەربگرین

پێش کاتژمێرێک

لەکاتی وەرگرتنی یەکەمین گەنمی ئەمساڵ لە سایلۆی هەولێر، وەزیری بازرگانی عێراق ئامادەبوو و ئاماژەی بەوەکرد، رووبەری چێندراوی گەنم لە هەرێمی کوردستان زۆر گەورەتر و فراوانترە لەو پلانەی بۆ دانراوە.

ئەمڕۆ هەینی 12ـی حوزەیرانی 2026، مستەفا نزار، وەزیری بازرگانی عێراق لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا لە سایلۆی هەولێر رایگەیاند: هەموو هەوڵدەدەین رەنج و ماندووبوونی جووتیاران بەفیڕۆنەچێت، سەرۆکوەزیرانی عێراق بڕە پارەیەکی بۆ تەواوی پارێزکانی عێراق وەک شایستە داریی جووتیارانی ناردووە، هاوکات هەوڵمانداوە بەشێوەیەکی دادپەروەرانە پارە بەسەر جووتیاراندا دابەش بکەین.

هەروەها ئاماژەی بەوەدا، رووبەری چێندراوی گەنم لە هەرێمی کوردستان زۆر گەورەتر و فراوانترە لەو پلانەی بۆ دانراوە، هەروەها ئەو بڕە گەنمەی لە ئەنجوومەنی وەزیرانەوە بۆی دیاریکراوە زۆر لەوە زیاترە، پێویستیمان بە وەرگرتنی گەنمی زیاتر دەبێت.

مستەفا نزار گوتیشی: دەمانەوێت پشتیوانێکی باشی جووتیاران بین، سەردانەکان بۆ هەرێمی کوردستان بەردەوامدەبن و "مژدەی خێرمان دەبێت" تاوەکو ئیستا پلانی بە بازاڕکردنی گەنم تەواو نەبووە، هەوڵدەدەین هەموو گەنم وەربگرین، ئەوەی دەمێننێتەوە هەوڵدەدەین هەناردەی بکەین.

هاوکات دوێنێ لە پارێزگای دهۆک مستەفا نزار جەختی کردەوە کە جووتیاران رۆڵی سەرەکییان لە دابینکردنی ئاسایشی خۆراکدا هەیە و رایگەیاند، دوای دابینکردنی بڕی پێویستی گەنم بۆ وڵات و پشکی باری لەناکاو، پلانێک بۆ چارەسەرکردنی پرسی "بەرهەمی زیادە" لە رۆژانی داهاتوودا دادەڕێژرێت.

هەروەها دوێنێ پێنجشەممە، سەروەر هاواری، بریکاری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی هەرێمی کوردستان لەکاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی رۆژی کوردستان24، کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات رایگەیاند: حکوومەتی عێراق بۆ ئەمساڵ بڕی ئەو گەنمەی لە جووتیارانی هەرێمی کوردستان وەردەگرێت 400 هەزار تۆنە، کە 150 هەزار بۆ پارێزگای سلێمانی و پارێزگای هەولێر 122 هەزار تۆن و پارێزگای دهۆک 116 هەزار تۆن و پارێزگای هەڵەبجەش 11 هەزار تۆن، ئەو بڕە گەنمەی وەردەگیرێت بۆ جوتیارانی هەرێم کەمە.