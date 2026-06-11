وەزیری بازرگانیی عێراق: شایستە داراییەکانی ساڵی رابردووی جووتیارانی هەرێم خەرج دەکرێن

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وەزیری بازرگانیی عێراق رایدەگەیەنێت، لەسەر راسپاردەی سەرۆکوەزیران، دەست بە خەرجکردنی شایستە داراییەکانی ساڵی رابردووی جووتیارانی هەرێمی کوردستان کراوە. ئاماژە بەوەش دەدات کە سیستمێکی نوێی ئەلیکترۆنی بۆ وەرگرتنی گەنم پەیڕەو دەکرێت کە کۆتایی بە چاوەڕوانیی زۆری جووتیاران دەهێنێت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە11ـی حوزەیرانی 2026، مستەفا نزار، وەزیری بازرگانیی عێراق لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا لە پارێزگای دهۆک رایگەیاند "مژدە دەدەینە جووتیارانی ئازیزی هەرێمی کوردستان کە لەسەر بەدواداچوون و راسپاردەی عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، شایستە داراییەکانی ساڵی رابردوویان بۆ نێردراوە."

وەزیری بازرگانی ئاشکرای کرد، دوو ڕۆژ لەمەوبەر دەستیان بە ناردنی بەشێک لەو شایستە داراییانە کردووە و گوتیشی "پشتیوان بە خودا لە رۆژانی داهاتوودا ئەو بڕە پارەیەی کە ماوە، بەتەواوی دەنێردرێت."

سەبارەت بە ئاسانکاری بۆ وەرگرتنی گەنمی ئەمساڵی جووتیاران، مستەفا نزار ئاماژەی بەوە کرد کە بەرنامەیەکی ئەلیکترۆنییان بۆ "گرتنی پێشوەختە" (سەرەگرتنی ئەلیکترۆنی) خستووەتە گەڕ، کە دەبێتە هۆی ئاسانکردنی پڕۆسەی بەبازاڕکردن. روونیشیکردەوە، بەهۆی ئەم سیستمە نوێیەوە "جووتیار ناچار نابێت چەندین ۆژ چاوەڕێ بکات و خەرجییەکی زۆر بکەوێتە سەرشانی."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، وەزیری بازرگانیی عێراق باسی لە بڕی گەنمی بەرهەمهاتوو لە هەرێمی کوردستان کرد و گوتی "بێگومان بڕێکی زۆر گەنم لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان هەیە، ئێمەش بەگوێرەی پلانی کشتوکاڵی و توانای کۆگاکردن لە سایلۆکاندا، گەنمەکە وەردەگرین."

لە کۆتاییدا مستەفا نزار جەختی کردەوە کە جووتیاران رۆڵی سەرەکییان لە دابینکردنی ئاسایشی خۆراکدا هەیە و رایگەیاند، دوای دابینکردنی بڕی پێویستی گەنم بۆ وڵات و پشکی باری لەناکاو، پلانێک بۆ چارەسەرکردنی پرسی "بەرهەمی زیادە" لە رۆژانی داهاتوودا دادەڕێژرێت.

هەروەها دوێنێ چوارشەممە، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی هەرێمی کوردستان بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: وەزیری بازرگانی عێراق سەردانی هەرێمی کوردستانی کردووە، بەمەبەستی وەرگرتنی یەکەم بارهەڵگری گەنمی جوتیارانی هەرێمی کوردستان لە سایلۆی فایدەی پارێزگای دهۆک، کە سبەی کاتژمێر چواری ئێوارە بەڕێوەدەچێت.

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی هەرێمی کوردستان گوتی: گەشبینین وەزیری بازرگانی ئێستای عێراق ئەو کێشە و گرفتانەی لە نێوان هەولێر و بەغدا هەن چارەسەر بکرێن.