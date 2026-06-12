شاندێکی پاکستان بۆ نێوەندگیری ئەمریکا و ئێران دەچێتە جنێڤ

پێش کاتژمێرێک

سەرچاوە پاکستانییەکان ئاشکرایانکردووە، شەهباز شەریف، سەرۆکوەزیرانی پاکستان و عاسم مونیر، فەرماندەی سوپای ئەو وڵاتە، رۆژی شەممە بە سەرۆکایەتی شاندێکی باڵا بەرەو جنێڤ بەڕێدەکەون.

هەینی 12ـی حوزەیرانی 2026، سەرچاوە پاکستانییەکان ئاماژەیان بەوەکردووە، ئەم سەردانەی سەرۆکوەزیرانی پاکستان و فەرماندەی باڵای سوپای وەڵاتەکەیان بۆ ئامادەبوونە لە مەراسیمی واژۆکردنی لێکتێگەیشتنێکی نێوان ئەمریکا و ئێران کە رەنگە ببێتە هۆی کۆتاییهێنان بە جەنگ و کردنەوەی لاپەڕەیەکی نوێ لە دانوستان.

ئاماژەیان بەوەشکردووە، ئەم هەنگاوە دوای ئەوە دێت کە شەهباز شەریف رایگەیاند، دەقێکی کۆتایی رێککەوتوو بۆ ئاشتی بەدەست هاتووە و جەختی کردەوە کە ئاشتی لە هەموو کاتێک نزیکترە.

راپۆرتەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە هەوڵە دیپلۆماسییەکانی ئیسلام ئاباد رۆڵێکی سەرەکییان هەبووە لە نزیککردنەوەی هەڵوێستەکانی واشنتن و تاران.

لای خۆیەوە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوە کردووە، رەنگە رێککەوتنەکە لەم کۆتایی هەفتەیە یان رۆژی دووشەممە واژۆ بکرێت، هاوکات ترەمپ لێدوانەکانی عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێرانی بە "زۆر ئەرێنی" وەسف کرد.

لەمبارەیەوە، ئاژانسی "رۆیتەرز" لە زاری سەرچاوەیەکی ئاگادارەوە بڵاویکردەوە، ئەگەر لەسەر داڕشتنی کۆتایی رێککەوتن بکرێت، رەنگە جی دی فانس، جێگری سەرۆکی ئەمریکا و محەمەد باقر قالیباف، سەرۆکی پەرلەمانی ئێران، تاوەکو رۆژی یەکشەممە لێکتێگەیشتنەکە لە جنێڤ واژۆ بکەن.

لە لایەکی دیکەوە، ماڵپەڕی "نور نیوز"ی نزیک لە ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی ئێران، زانیارییەکانی سەبارەت بە واژۆکردنی رێککەوتنەکە لە رۆژی یەکشەممە رەتکردەوە و رایگەیاند، هێشتا هەندێک وردەکاری ماون و دانوستانەکان بەردەوامن.