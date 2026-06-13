شەریف: رێککەوتنی ئەمریکا و ئێران بە ئەلیکترۆنی واژۆ دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکوەزیرانی پاکستان لە پەیامێکدا نزیکبوونەوەی واژۆکردنی رێککەوتنی ئاشتیی نێوان ئەمریکا و ئێرانی راگەیاند و ئاماژەی بەوە کرد، بڕیارە لە ماوەی 24 کاتژمێری داهاتوودا رێککەوتنەکە بە شێوەیەکی ئەلیکترۆنی واژۆ بکرێت.

ئەمڕۆ شەممە، 13ـی حوزەیرانی 2026، شەهباز شەریف، سەرۆکوەزیرانی پاکستان لە هەژماری تایبەتیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" پەیامێکی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، "لە هەموو کاتێک زیاتر لە رێککەوتنی ئاشتی نزیکین، پێشبینی دەکرێت لە 24 کاتژمێری داهاتوودا کارەکان کۆتاییان پێ بێت."

سەرۆکوەزیرانی پاکستان روونیشی کردەوە، وڵاتەکەی ئامادەکاری دەکات بۆ واژۆکردنی ئەلیکترۆنیی رێککەوتنی ئاشتی راستەوخۆ دوای کۆتاییهاتنی کارەکان، هەروەها دوابەدوای ئەوەش هەفتەی داهاتوو گفتوگۆ لەسەر ئاستی تەکنیکی دەست پێ دەکات.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەدا شەهباز شەریف ئەوەشی خستەروو، سوپاسی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامیی ئێران دەکەن بۆ پابەندبوونی بەردەوامیان لە کاتی دانوستانەکاندا.

هەروەها پێزانینی دڵسۆزانەی ئاراستەی وڵاتانی ناوچەکە کرد بۆ پاڵپشتییەکانیان و گەشبینیی خۆیشی دەربڕی بەوەی ئەم رێککەوتنە مێژووییە دەبێتە بناغەیەکی بەهێز بۆ ئاشتییەکی بەردەوام.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

ماوەی چەند مانگێکە گرژی و پێکدادان لە نێوان ئەمریکا و ئێران لە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و گەرووی هورمز سەری هەڵداوە. پاکستان وەک نێوەندگیرێکی سەرەکی رۆڵێکی گرنگی گێڕاوە لە هێورکردنەوەی دۆخەکە و گەیاندنی هەردوو لایەن بە لێکتێگەیشتنێکی هاوبەش.

پێشتر بەرپرسانی ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ و عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران پشتڕاستیان کردبووەوە، دانوستانەکان بەرەوپێشچوونی باشیان بەخۆوە بینیوە. چاوەڕوان دەکرێت ئەم رێککەوتنە ببێتە هۆی راگرتنی گرژییەکان و پاراستنی ئاسایشی هاتوچۆی کەشتییە بازرگانییەکان لە ناوچەکەدا.