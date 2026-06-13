شارڵ دیگۆل دەگەڕێتەوە

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کەناڵی ( بی ئێف ئێم )ـی فەرەنسی لە زاری سەرچاوەیەکی سەربازییەوە رایگەیاند، فڕۆکەهەڵگری فەرەنسی "شارڵ دیگۆل" لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە دەگەڕێتەوە بۆ فەرەنسا بە مەبەستی چاککردنەوە و نۆژەنکردنەوە.

شەممە 13ـی حوزەیرانی 2026، کەناڵی ( بی ئێف ئێم )ـی فەرەنسی لە زاری سەرچاوەیەکی سەربازییەوە رایگەیاند، فڕۆکەهەڵگری شارڵ دیگۆل لە رۆژانی داهاتوودا دەگەڕێتەوە بۆ بەندەری تولوون و لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست فڕۆکەهەڵگری هەلیکۆپتەری "میسترال" دەچێتە شوێنی ئەو، ئاماژەی بەوەشکردووە، فڕۆکەهەڵگرەکەی فەرەنسا رۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاست بەرەو باشووری فەرەنسا جێدەهێڵێت بۆ ئەنجامدانی چاککارییەک کە پێشتر لە سەرەتای مانگی تەمموزدا بڕیاری لەسەر دراوە.

لە ناوەڕاستی مانگی ئایاردا، ئەلیس رۆفۆ، وەزیری دەوڵەت بۆ کاروباری سوپای فەرەنسا رایگەیاندبوو، فڕۆکەهەڵگری "شارڵ دیگۆل" وەک بەشێک لە هەوڵەکانی پاریس و لەندەن بۆ رێکخستنی ئەرکێکی داهاتوو بە مەبەستی دڵنیابوون لە سەلامەتی کەشتیوانی لە گەرووی هورمز، بەرەو دەریای عەرەب رۆیشتووە.

گەڕانەوەی کەشتی شارڵ دیگول لە ئاوەکانی کەنداوەوە بۆ بەندەرەکانی فەرەنسا دوای ئەوە دێت، هەردوو لایەنی ئەمریکا و ئێران بە نێوەندگیری پاکستان لە هەموو کاتێک نزیکترن بۆ واژۆکردنی یاداشتێکی لێکتێگەیشتن بۆ ماوەی 60 رۆژ، ئەمەش بە مەبەستی بەردەوام بوون لە دانوستان و گفتوگۆکانی تایبەت بە رێککەوتن و گەیشتن بە ئاشتی لە ناوچەکە.