سێنتکۆم رزگارکردنی 14 دەریاوانی هیندی لە دەریای عەرەب راگەیاند

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فەرماندەیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم)، رایگەیاند توانیویانە 14 دەریاوانی هیندی لە دەریای عەرەب رزگار بکەن.

یەکشەممە 14ـی حوزەیرانی 2026، فەرماندەیی هێزەکانی ئەمریکا ( سێنتکۆم ) لە بەیاننامەیەکدا رزگارکردنی 14 دەریاوانی هیندی راگەیاند، ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەو دەریاوانانە لە رێکەوتی 14ـی حوزەیران لە دەریای عەرەب گیریان خواردبوو و لە دۆخێکی نالەباردا بوون بەڵام هێزەکانمان توانیویانە رزگاریان بکەن.

ئەم پرۆسەی رزگارکردنە لە کاتێکدایە، فەرماندەیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) بە شێوەیەکی رۆژانە گۆڕینی رێڕەوی دەیان کەشتی بازرگانی رادەگەیەنێت، ئەوەش لە چوارچێوەی ئەو گەمارۆیەی کە خراوەتە سەر بەندەرەکانی ئێران.

بە هۆی جەنگی نێوان ئەمریکا-ئیسرائیل دژی ئێران لە 28ـی شوباتەوە گەرووی هورمز بە رووی کەشتییە بازرگانییەکاندا داخراوە، ئەمەش بووەتە هۆکاری دروستبوونی دۆخێکی نالەبار بۆ ئەو دەریاوانانەی کە لەو ناوچەیە بە هۆی هێرشەکان و گەمارۆ دەریاییەکەی ئەمریکا لەسەر ئێران دروست بووە، هاوکات رۆژانە بە هۆکاری بەزاندنی گەمارۆکەی ئەمریکا و پێشێلکردنی مەرج و رێساکانی ئێران لە لایەن کەشتییەکانەوە هێرشی درۆنی و مووشەکی دەکرێتە سەر کەشتییەکان و بەشێک لە تیمی دەریاوانی کەشتییەکان زیانی گیانیان پێ دەگات.