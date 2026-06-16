مەسرور بارزانی سەردانی پاتریارکی کەنیسەی کلدانی لە عێراق و جیهان دەکات

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی حوزەیرانی 2026، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی سەردانی پاتریارک مار پۆڵسی سێیەم نۆنا، پاتریارکی کلدانی لە کوردستان و عێراق و جیهان دەکات.

رۆژی یەکشەممە 14ـی حوزەیرانی 2026، مار پۆڵس نۆنا لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 ئاماژەی بە گرنگیی مێژوویی شاری هەولێر کرد و رایگەیاند "هەولێر شارێکی زۆر کۆن و گرنگە بۆ کریستیانەکان؛ لێرە ئایین و پێکهاتە جیاوازەکان بە ئاشتی و تەبایی پێکەوە دەژین."

سەبارەت بە هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پاتریارکی کەنیسەی کلدانی جەختی کردەوە، لە چەند ساڵی رابردوودا کارێکی نایاب بۆ قووڵکردنەوەی پێکەوەژیان کراوە. هەروەها بە بایەخەوە یادی ساڵی 2014ی کردەوە و گوتی "کاتێک کریستیانەکان لە ترسی تیرۆریستانی داعش ئاوارە بوون، حکوومەتی هەرێم بەوپەڕی دڵسۆزییەوە میوانداریی کردن و هەموو دەرگاکانی بۆ واڵا کردن، ئەمەش واقعێکە کە رێز و پێزانینی زۆری دەوێت."

پاتریارک مار پۆڵس نۆنا ئاماژەی بەوەش کرد، لە هەرێمی کوردستان سەقامگیری و ئاسایشێکی راستەقینە هەیە و دیدگایەکی روون بۆ ئایندە بەدی دەکرێت. ئاماژەشی دا، "مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە جددی کار بۆ دەستەبەرکردنی مافی هەموو پێکهاتەکان دەکات، ئەمەش وای کردووە کوردستان لە یەکسانی و هاوسەنگکردنی ژیانی پێکهاتەکاندا رۆڵێکی کاریگەری هەبێت."

لە کۆتایی قسەکانیدا، پاتریارکی کەنیسەی کلدانی هیوای خواست ئەم ئەزموونە سەرکەوتووەی هەرێمی کوردستان بۆ ناوچەکانی دیکەی جیهان بگوازرێتەوە، تاوەکو هەمووان لە سایەی ئاشتی و سەقامگیریدا بژین.