مەسرور بارزانی: دابینکردنی بەرگریی ئاسمانی و هاوکاریی بۆ کوردستان و کۆمپانیاکان هەنگاوێکی گرنگە

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سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی رایگەیاند، هیوادارین سەرچاوەی ئەو مەترسییانە نەمێنێت کە هەڕەشە لە هەرێمی کوردستان دەکەن، گوتیشی، نیەتی حکوومەتی عێراق و سەرۆکوەزیران ئەوەبووە هاوکار و پاڵپشت بن بۆ ئەوەی کۆمپانیاکان بگەڕێنەوە بۆ بەرهەمهێنانی نەوت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی حوزەیرانی 2026، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی دوای سەردانیکردنی پاتریارکی کەنیسەی کلدانی لە کوردستان و عێراق و جیهان، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا گوتی: هیوادارین سەرچاوەی ئەو مەترسییانە هەڕەشە لە هەرێمی کوردستان دەکەن نەمێنێت، گوتیشی: دابینکردنی سیستەمی بەرگریی و هاوکاریی بۆ ئەم هەڕەشانە هەنگاوێکی گرنگە.

سەرۆکوەزیران ئاماژەی بەوەشدا، چەند رۆژێک لەمەوبەر شاندێکی سەربازیی حکوومەتی فیدراڵی لێرە بوون، ئەوان دیراسەی بابەتەکە لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگە و وەزارەتی ناوخۆ دەکەن کە چۆن ئەم هاوکارییانە پێشکەشی هەرێمی کوردستان و ئەو کۆمپانیانە بکەن کە پێویستییان بە هاوکاریی و بەرگریی هەیە.

مەسرور بارزانی باسی لەوەشکرد، هاتنی شاندی ئەمریکا و گفتوگۆیان لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵی و ئێمە، بۆ باشترکردنی پەیوەندییەکانی دوولایەنە بووە، گوتیشی، بۆ ئەوەبووە چۆن بتوانین لە رووی ئابووری و ئەمنی هاوئاهەنگی یەکتر بین و رووبەرووی ئەو ئالنگارییانە ببینەوە کە هەن و زیاتریش هاوکاریی ئێمە بکەن، دەشڵێت، تاوەکوو ئێمە بتوانین باری ئابووری عێراق باشتر بکەین و کۆمپانیای ئەمریکی و بیانی زیاتر روو لە عێراق بکەن.

باسی لەوەشکرد، ئێمە پیرۆزبایی لە پاتریارک دەکەین بەبۆنەی وەرگرتنی ئەو پۆستە گرنگە، کوردستان ماڵی هەموومانە، ئێمە بەوە جوانین کە پێکهاتەی ئاینی و نەتەوەیی جیاوازین، پابەندیشین بەوەی هاوکاریی پێشکەشی کریستانییەکان بکەین. گوتیشی "لەگەڵ پاتریارک باسی ئەوەمان کرد چۆن بتوانین کەشێکی وا دروست بکەین، ئەو خوشک و برا کریستیانانەی بەهۆکاری ئابووری یان ئەمنی ئێرەیان جێهێشتووە بیانگەڕێنینەوە".

مەسرور بارزانی لەبارەی نیەتی عێراق بۆ کاردکنی کۆمپانیاکان گوتی: نیەتی حکوومەتی عێراق و سەرۆکوەزیران ئەوەبووە هاوکار و پاڵپشت بن بۆ ئەوەی کۆمپانیاکان بگەڕێنەوە بۆ بەرهەمهێنانی نەوت، ئەمەش هەنگاوێکی زۆر باشە.