هێلکەی دهۆک بازاڕەکانی عێراقی تەنیوە

پێش 32 خولەک

لە دهۆک بەرهەمهێنانی هێلکەدا هەنگاوی گەورەی ناوە، رۆژانە بە پێنج پڕۆژەی جیاواز پێداویستی بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق دابین دەکات.

لە پارێزگای دهۆک پێنج پڕۆژەی گەورەی بەرهەمهێنانی هێلکەی ناوخۆیی هەن، رۆژانە زیاتر لە 130 هەزار هێلکەی فرێش بەرهەم دەهێنن. ئەم بەرهەمانە جگە لەوەی رەوانەی بازاڕەکانی ناوخۆ دەکرێن، بەشێکی زۆریان بۆ شارەکانی تری عێراق دەنێردرێن.

هەکار دۆسکی، بەڕێوەبەری یەکێک لەو پرۆژانە بە بێوار حلمی، پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، رۆژانە لە نێوان 340 بۆ 360 کارتۆن هێلکە دەخەنە بازاڕەوە. ئاماژەی بەوەش دا، بەرهەمەکەیان پشت بە ئالیکی ناوخۆیی دەبەستێت، ئەمەش وای کردووە هێلکەکە تەندروست بێت.

رێدیر سدقی، بەڕێوەبەری سامانی ئاژەڵ لە دهۆک ئاماژەی بەوە کرد، پێویستی رۆژانەی پارێزگاکە نزیکەی هەزار و 500 بۆ هەزار و 600 کارتۆنە. روونیشی کردەوە، ئێستا ئاستی بەرهەمهێنان لە نێوان هەزار و 500 بۆ دوو هەزار کارتۆندایە.

ئەوەشی خستە روو، لە داهاتوویەکی نزیکدا ئاستی بەرهەمهێنان بۆ چوار هەزار کارتۆن لە رۆژێکدا بەرز دەبێتەوە.

بەهای هێلکەی دهۆک لە بازاڕدا گونجاوە، کواڵێتییەکەشی وای کردووە لە بەرانبەر هێلکەی هاوردەدا خواستی زۆری لەسەر بێت.