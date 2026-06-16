سیاسی

مەسرور بارزانی و تۆم بەڕاک لە کۆبوونەوەدان

مەسرور بارزانی و تۆم بەڕاک لە کۆبوونەوەدان
مەسرور بارزانی و تۆم بەڕاک لە کۆبوونەوەدان
کوردستان

تۆم بەڕاک گەیشتە هەولێر و لەگەڵ سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەدایە. 

نیوەڕۆی ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی حوزەیرانی 2026، تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ عێراق و سووریا گەیشتە هەولێر.

بە گوێرەی زانیارییەکانی کورستان24، ئێستا تۆم بەڕاک لەگەڵ مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەدایە و چەندان پرسی گرنگی ئەمنی و سیاسی تاوتوێ دەکەن. 

بڕیارە تۆم بەڕاک دوای ئەم کۆبوونەوەیە لەگەڵ سەرۆک بارزانی و نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش کۆببێتەوە. 

ئەمە لە کاتێکدایە، دوێنێ دووشەممە، 15ـی حوزەیران، بەڕاک گەیشتە بەغدا و لەگەڵ عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق کۆبووەوە. 

ئەمە یەکەمین سەردانی بەڕاکە بۆ هەولێر و بەغدا وەک نێردەی فەرمیی سەرۆکی ئەمریکا بۆ عێراق و سووریا. 

 
 
 
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