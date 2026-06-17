ئابووری

لیستی مووچە و تەرازووی پێداچوونەوە رادەستی بەغدا کرا

دیناری عێراقی
دیناری عێراقی
کوردستان

لیستی مووچەی مانگی حوزەیران و راپۆرتی تەرازووی پێداچوونەوە رادەستی وەزارەتی دارایی عێراق کرا. 

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاویکردووەتەوە، ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ـی حوزەیرانی 2026، لیستی مووچەی مانگی حوزەیران (7)ـی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و راپۆرتی تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی ئایار لەلایەن تیمی تەکنیکی وەزارەتەوە رادەستی فەرمانگەی ژمێریاری وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ کرا.                                

ئەمە لە کاتێکدایە، دابەشکردنی مووچەی مانگی (ئایار)ـی رابردوو، لە 27ـی مانگەوە دەستیپێکرد و تاوەکو 29ـی ئایار سەرجەم فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان مووچەکەیان وەرگرت.

 
 
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