وەزیری دارایی عێراق: یەکخستنی رێکارە گومرگییەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەنگاوێکی ستراتیژییە

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وەزیری دارایی عێراق رایدەگەیەنێت، یەکخستنی سیستەمی گومرگی لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەبێتە هۆی بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری و زیادکردنی داهاتە نانەوتییەکان.

ئەمڕۆ پێنجشەممە 8ـی حوزەیرانی 2026، فالح ساری، وەزیری دارایی عێراق رایگەیاند، یەکخستنی سیستەم و رێکارە گومرگییەکانی نێوان حکوومەتی فیدراڵ و هەرێمی کوردستان، هەنگاوێکی ستراتیژییە لە کاروانی چاکسازیی ئابووریدا.

ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم هەنگاوە کاریگەرییەکی ئەرێنی دەبێت لەسەر بەرزکردنەوەی ئاستی داهات و توندکردنی چاودێری بەسەر جووڵەی کاڵاکان و ڕێگریکردن لە خۆدزینەوەی گومرگی.

هاوکات لەگەڵ لێدوانەکەی وەزیری دارایی، لە بەغدا کۆبوونەوەیەکی هاوبەش لە نێوان دەستەی گشتیی گومرگی عێراق و دەستەی گومرگی هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. لە کۆبوونەوەکەدا کە لایەنە پەیوەندیدارەکان ئامادەی بوون، پرسی جێبەجێکردنی سیستەمی جیهانیی "ئەسیکۆدا" (ASYCUDA) لە مەرزەکانی هەرێمی کوردستان تاوتوێ کرا.

لەو کۆبوونەوەیەدا، باس لە لایەنە تەکنیکی و کارگێڕییەکانی ئەو سیستەمە کرا کە ئێستا لە دەروازە سنوورییەکانی حکومەتی فیدراڵ جێبەجێ دەکرێت، هەروەها تیشک خرایە سەر گرنگیی گۆڕانی دیجیتاڵی و ئاسانکاری لە ڕێکارەکان بۆ بازرگانان و گواستنەوەی کاڵا.

لە کۆتایی کۆبوونەوەکەدا، هەردوولا کۆنووسێکی هاوبەشیان واژۆ کرد کە چەندین پێشنیاز و ڕێکاری جێبەجێکردنی لەخۆگرتبوو.

بڕیارە کۆنووسەکە ئاراستەی ئەنجومەنی وەزاریی بۆ کاروباری ئابووری بکرێت، بە مەبەستی پەسەندکردن و تەواوکردنی ڕێکارە یاساییەکان بۆ دەستپێکردنی کارەکان لە مەرزەکانی هەرێمی کوردستان

هاوکات دوێنێ چوارشەممە، پێشەوا هەورامانی گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەکاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی رۆژی کوردستان24 رایگەیاند: هیچ کێشەیەکیان لەگەڵ سیستەمی ئەسیکۆدا نییە، بەڵکو تێبینیان لەسەر هەیە، کە بۆچی بەشێک نەبوونە لە پرۆسەکە، هاوکات جەختی لەوە کردەوە، لەگەڵ حکوومەتی عێراق لێکتێگەیشتنی باش لە نێوانیان هەیە.