کەرکووک.. رێوڕەسمێکی تایبەت بۆ رێزلێنان لە هونەرمەندان بەڕێوەچوو

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لەلایەن کۆمەڵەی هونەر و وێژەی کوردی کەرکووک، بە هاوبەشی لەگەڵ کتێبخانەی کارێز، کۆنسێرتێکی تایبەت بۆ رێزلێنان لە هونەرمەندان، لە کتێبخانەی کارێز لە شاری کەرکووک بەڕێوەچوو.

ئەمڕۆ هەینی، 19ی حوزەیرانی 2026، ستار عەزیز، بەڕێوەبەری کۆمەڵەی هونەر و وێژەی کوردی کەرکووک بە کوردستان24ی گوت، "ئەم کۆنسێرتە تەنیا بۆنەیەکی موزیک و گۆرانی نەبوو، بەڵکو چالاکییەکی هونەری و رۆشنبیری بوو کە توانیمان رێز لە خاوەن بەهرە و داهێنەران بگرین و گرنگی هونەر وەک بەشێکی بنەڕەتی ژیانی کۆمەڵایەتی بخەینەروو. هەروەها بەهادانان بە هونەرمەندان و دروستکردنی دەرفەت بۆ دەرکەوتنی توانا نوێیەکان، یەکێکە لە هۆکارە گرنگەکان بۆ پاراستنی رۆحی رۆشنبیری و بەهێزکردنی جوڵەی هونەری لە کەرکووک."

ستار عەزیز گوتیشی، "هونەر تەنیا ئامرازێک بۆ خۆشگوزەرانی نییە، بەڵکو زمانێکی کاریگەرە بۆ گواستنەوەی کولتوور، پاراستنی ناسنامە و دروستکردنی پەیوەندییەکی زیندوو لەنێوان نەوەکان. هەر لەبەر ئەوە، پێویستە شوێن و دەرفەتی زیاتر بۆ هونەرمەندانی گەنج بڕەخسێت تا بتوانن بەرهەم، بیرۆکە و دەنگی خۆیان بگەیەنن و بەشدارییەکی کاریگەرتر لە ژیانی هونەری و کۆمەڵایەتی بکەن.

ستار عەزیز باس لە بەشێکی گرنگی چالاکییەکە دەکات و دەڵێت، "دوای ئەوە، بەشێکی تایبەتی کۆنسێرتەکە تەرخان کرا بۆ رێزلێنان لە هونەرمەندی گەنج رامان غەمبار سەباح؛ هونەرمەندێک کە لە تەمەنی گەنجیدا توانیویەتی شوێنی خۆی لەناو بوارە هونەرییەکەدا جێگیر بکات. لەو بەشەدا باس لە سەرەتای رێگەی هونەری و ئەو ئەزموون و هەنگاوانە کرا کە گەیاندوویانەتی بە دەسکەوت، بە تایبەتی سەرکەوتنی وەک یەکەمی بەرنامەی "کوردستان کیدس ڤۆیس"؛ دەسکەوتێک کە هۆکاری ناساندنی زیاتری بوو و هاندەرێکی گرنگ بوو بۆ بەردەوامبوونی لە بوارە هونەرییەکەدا."

ستار عەزیز ئاماژەی بەوەش دا، "لە بەشی هونەری کۆنسێرتەکەدا، ژمارەیەک پێشکەشکاری موزیکی و گۆرانی ئەنجام دران کە لە کەشێکی ئاهەنگاوی و پڕ لە هەستدا خرانە بەردەم ئامادەبووان. کارلێکی ئەرێنی لەنێوان هونەرمەندان و ئامادەبووان دروست بوو و بەشداری و هاندانەکانیان وایکرد کۆنسێرتەکە لە سنووری چالاکییەکی فەرمی تێپەڕێت و ببێتە بۆنەیەک بۆ هاوسۆزی، ناساندنی بەهرە و بەهێزکردنی پەیوەندییە هونەرییەکان."

ستار عەزیز باس لە رۆڵی کەرکووک لە چالاکییە هونەرییەکان دەکات و دەڵێت، "هەروەها کەرکووک وەک یەکێک لە شارە خاوەن مێژوو و فرەڕەهەندەکانی هونەر و ڕۆشنبیری، پێویستی بە درێژەدان بەو جۆرە چالاکیانە هەیە؛ چونکە دەتوانن شوێنێک بۆ دۆزینەوەی بەهرە نوێیەکان و پشتگیریکردنی هونەرمەندانی گەنج بڕەخسێنن."

ئەم کۆنسێرتە لە کۆتاییدا تەنیا رێزلێنان لە تاکە هونەرمەندێک نەبوو، بەڵکو پەیامێکی سوپاس و پێزانین بوو بۆ هەموو هونەرمەندانی کەرکووک؛ پەیامێک کە جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە گەشەپێدانی هونەر و پشتگیریکردنی داهێنان، هەنگاوێکی گرنگە بۆ پاراستنی رۆحی رۆشنبیری و دروستکردنی داهاتوویەکی زیندووتر بۆ کۆمەڵگە.