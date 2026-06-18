هەولێر و بەغدا رێککەوتنی سیستەمی ئەسیکۆدایان واژۆ کرد

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هەردوو حکوومەتی کوردستان و عێراق، لەسەر تەواوی وردەکارییە هونەرییەکانی سیستمی ئەسیکۆدا بۆ رێکخستنی کاروباری دەروازە سنوورییەکان رێککەوتن.

سەرچاوەیەکی ئاگادار لە نێو کۆبوونەوەکان بە کوردستان24ـی رایگەیاند، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 18ـی حوزەیرانی 2026، شاندی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق لە بەغدا لەبارەی تەواوی وردەکارییە هونەرییەکانی سیستمی ئەسیکۆدا رێککەوتن.

ئێوارەی دوێنێ چوارشەممە، 17ـی حوزەیران، شاندێکی هونەریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ تاوتوێکردنی جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا سەردانی بەغدای کرد و ئەمڕۆ کۆبوونەوەکانیان کرد.

پێشتریش سامر قاسم، بەڕێوەبەری دەستەی گشتیی گومرگی عێراق بۆ كوردستان24ـی رایگەیاندبوو، هەماهەنگیی تەواو و لێكتێگەیشتنی باشیان لەگەڵ هەرێمی كوردستان بۆ جێبەجێكردنی سیستمی ئەسیكۆدا لە دەروازە سنوورییەكانی هەرێمی كوردستان هەیە.

سیستمی ئەسیکۆدا (ASYCUDA) سیستمێکی ئەلیکترۆنیی جیهانییە بۆ بەڕێوەبردنی داتاکانی گومرگ و لەلایەن کۆنفرانسی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ بازرگانی و گەشەپێدان (UNCTAD) پەرەی پێ دراوە.

ئامانج لە جێبەجێکردنی ئەم سیستمە لە عێراق و هەرێمی کوردستان، یەکخستنی رێکارە گومرگییەکان، نەهێشتنی گەندەڵی، ئاسانکاریکردن بۆ جووڵەی بازرگانی و زیادکردنی داهاتە نانەوتییەکانە.

لە ماوەی رابردوودا حکوومەتی فیدراڵیی عێراق هەوڵی داوە سەرجەم دەروازە سنوورییەکان بەم سیستمە ببەستێتەوە، ئەمەش پێویستی بە هەماهەنگییەکی وردی هونەری هەبوو لە نێوان دامەزراوەکانی هەولێر و بەغدا.