دەم پارتی داوای دەرکردنی "یاسای چوارچێوە" بۆ پرۆسەی ئاشتی دەکات
شاندی ئیمرالیی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی)، بە مەبەستی دەرکردنی "یاسای چوارچێوە" سەبارەت بە پرۆسەی ئاشتی پێش داخرانی پەرلەمانی تورکیا، دەستی بە زنجیرەیەک دیدار و کۆبوونەوە لەگەڵ پارتە سیاسییەکان کردووە.
ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ـی حوزەیرانی 2026، دوای ئەوەی "کۆمیسیۆنی دیموکراسی، برایەتی و یەکڕیزی نیشتمان" کە لە پەرلەمانی تورکیا پێکهێنرابوو، لە مانگی شوباتدا کارەکانی تەواو کرد و لە راپۆرتێکی هاوبەشدا پێشنیاری دەرکردنی "یاسای چوارچێوە" کرا، ئێستا دەم پارتی و شاندی ئیمرالی هەوڵەکانیان چڕ کردووەتەوە بۆ ئەوەی ئەو یاسایە پێش پشووی هاوینەی پەرلەمان پەسند بکرێت.
لەو چوارچێوەیەدا، شاندێکی ئیمرالی کە لە پەروین بوڵدان و میتات سانجار، پەرلەمانتارانی دەم پارتی پێکهاتبوون، لەگەڵ نعمان کورتوڵموش، سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا کۆبوونەوە.
دوای کۆبوونەوەکە، شاندەکە لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد "بۆچوون و پاساوەکانمان لەبارەی پێویستیی دەرکردنی یاسای چوارچێوە پێش داخرانی پەرلەمان و چاوەڕوانییەکانمان لەو بارەیەوە، گەیاندە سەرۆکایەتیی پەرلەمان."
زانیارییەکان ئاماژە بەوە دەدەن کە شاندی ئیمرالی لەسەر هەوڵەکانی بەردەوام دەبێت و بۆ هەمان مەبەست سەردانی لایەنە سیاسییەکانی دیکەی تورکیا دەکات.
پرۆسەی نوێی ئاشتی لە تورکیا:
26ی تشرینی دووەمی 2024، دەستپێشخەری دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی مەهەپە بۆ ئاشتی.
28ی کانوونی یەکەمی 2024، دیداری پەروین بوڵدان و سرى سوورەیا ئۆندەر، شاندی دەم پارتی و عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە زیندانی ئیمراڵی.
پەیامی ئۆجەلان "بەهێزکردنی برایەتیی تورک - کورد نەک هەر بەرپرسیارێتییەکی مێژویییە، بەڵکو پرسێکی گرنگ و بەپەلەی چارەنوسسازە بۆ کۆی گەلان. بۆ بەهێزکردنی ئەو پرۆسەیە، گرنگە هەموو بازنە سیاسییەکان لە تورکیا لەسەروی حیساباتی تەسک و کورت مەودا بیربکەنەوە، دەستپێشخەریی بکەن و بونیادنەرانە هەنگاو بنێن و ئەرێنییانە بەشداریی بکەن."
1ی ئاداری 2025 راگەیاندنی ئاگربەست و رەخساندنی زەمینەی گفتوگۆ.
5-7ی ئایاری 2025، بەڕێوەچوونی کۆنگرەی 12ی پەکەکە.
بڕیاری خۆهەڵوەشاندنەوەی رێکخراوەیی و کۆتاییهێنان بە خەباتی چەکداری.
11ی تەممووزی 2025، سووتاندنی چەک لەلایەن گرووپێکی 30 کەسی بە سەرۆکایەتیی بەسێ هۆزات، هاوسەرۆکی کەجەکە، لە رێوڕەسمێکدا لە بەردەم ئەشکەوتی جاسەنە لە سنووری شارۆچکەی دوکان – سلێمانی.