دەم پارتی داوای دەرکردنی "یاسای چوارچێوە" بۆ پرۆسەی ئاشتی دەکات

پێش کاتژمێرێک

شاندی ئیمرالیی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی)، بە مەبەستی دەرکردنی "یاسای چوارچێوە" سەبارەت بە پرۆسەی ئاشتی پێش داخرانی پەرلەمانی تورکیا، دەستی بە زنجیرەیەک دیدار و کۆبوونەوە لەگەڵ پارتە سیاسییەکان کردووە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ـی حوزەیرانی 2026، دوای ئەوەی "کۆمیسیۆنی دیموکراسی، برایەتی و یەکڕیزی نیشتمان" کە لە پەرلەمانی تورکیا پێکهێنرابوو، لە مانگی شوباتدا کارەکانی تەواو کرد و لە راپۆرتێکی هاوبەشدا پێشنیاری دەرکردنی "یاسای چوارچێوە" کرا، ئێستا دەم پارتی و شاندی ئیمرالی هەوڵەکانیان چڕ کردووەتەوە بۆ ئەوەی ئەو یاسایە پێش پشووی هاوینەی پەرلەمان پەسند بکرێت.

لەو چوارچێوەیەدا، شاندێکی ئیمرالی کە لە پەروین بوڵدان و میتات سانجار، پەرلەمانتارانی دەم پارتی پێکهاتبوون، لەگەڵ نعمان کورتوڵموش، سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا کۆبوونەوە.

دوای کۆبوونەوەکە، شاندەکە لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد "بۆچوون و پاساوەکانمان لەبارەی پێویستیی دەرکردنی یاسای چوارچێوە پێش داخرانی پەرلەمان و چاوەڕوانییەکانمان لەو بارەیەوە، گەیاندە سەرۆکایەتیی پەرلەمان."

زانیارییەکان ئاماژە بەوە دەدەن کە شاندی ئیمرالی لەسەر هەوڵەکانی بەردەوام دەبێت و بۆ هەمان مەبەست سەردانی لایەنە سیاسییەکانی دیکەی تورکیا دەکات.

پرۆسەی نوێی ئاشتی لە تورکیا:

26ی تشرینی دووەمی 2024، دەستپێشخەری دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی مەهەپە بۆ ئاشتی.

28ی کانوونی یەکەمی 2024، دیداری پەروین بوڵدان و سرى سوورەیا ئۆندەر، شاندی دەم پارتی و عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە زیندانی ئیمراڵی.

پەیامی ئۆجەلان "بەهێزکردنی برایەتیی تورک - کورد نەک هەر بەرپرسیارێتییەکی مێژویییە، بەڵکو پرسێکی گرنگ و بەپەلەی چارەنوسسازە بۆ کۆی گەلان. بۆ بەهێزکردنی ئەو پرۆسەیە، گرنگە هەموو بازنە سیاسییەکان لە تورکیا لەسەروی حیساباتی تەسک و کورت مەودا بیربکەنەوە، دەستپێشخەریی بکەن و بونیادنەرانە هەنگاو بنێن و ئەرێنییانە بەشداریی بکەن."

1ی ئاداری 2025 راگەیاندنی ئاگربەست و رەخساندنی زەمینەی گفتوگۆ.

5-7ی ئایاری 2025، بەڕێوەچوونی کۆنگرەی 12ی پەکەکە.

بڕیاری خۆهەڵوەشاندنەوەی رێکخراوەیی و کۆتاییهێنان بە خەباتی چەکداری.

11ی تەممووزی 2025، سووتاندنی چەک لەلایەن گرووپێکی 30 کەسی بە سەرۆکایەتیی بەسێ هۆزات، هاوسەرۆکی کەجەکە، لە رێوڕەسمێکدا لە بەردەم ئەشکەوتی جاسەنە لە سنووری شارۆچکەی دوکان – سلێمانی.