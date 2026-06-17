بانکی ناوەندیی: بەهای دۆلار بەرزنەکراوەتەوە و وەکو خۆیەتی

پێش کاتژمێرێک

بانکی ناوەندیی عێراق بە فەرمی ئەو دەنگۆیانەی رەتکردەوە کە باس لە هەبوونی نیازی گۆڕین یان هەموارکردنەوەی بەهای ئاڵوگۆڕی دیناری عێراقی بەرامبەر بە دۆلار دەکەن.

چوارشەممە 17ـی حوزەیرانی 2026، بانکی ناوەندیی عێراق بە فەرمی لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند،"هیچ بنەمایەک بۆ ئەو هەواڵانە نییە کە باس لە گۆڕینی بەهای دینار دەکەن و هەموو ئەو دەنگۆیانە رەتدەکەینەوە".

بانکی ناوەندی هۆشداری داوەتە هاووڵاتییان و میدیاکان لە بڵاوکردنەوە و مامەڵەکردن لەگەڵ هەواڵی چەواشەکارانە، هەروەها ئاشکرای کردووە، بەڵگەنامەیەکی ساختە لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاو کراوەتەوە، کە تیایدا بانگەشەی ئەوە دەکرێت سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی وەزیران داوای لە لیژنەی دارایی لە ئەنجوومەنی نوێنەران کردبێت بەهای هەر دۆلارێک بۆ (1600) دینار واتە هەر 100 دۆلارێک بەرامبەر بە 160000 دینار بەهاکەی بەرز بکرێتەوە، بانکەکە جەختی کردەوە، ئەم نووسراوە هیچ راستییەکی تێدا نییە و بەهای هەر 100 دۆلارێک وەکو پێشتر بەرامبەرە بە 132000 دیناری عێراقی.

لە کۆتایی بەیاننامەکەدا، بانکی ناوەندی داوای لە دەزگاکانی راگەیاندن و هاووڵاتییان کردووە کە وردبن لە گواستنەوەی هەواڵەکان و زانیارییەکان تەنها لە سەرچاوە فەرمییەکان و ئەو پێگانەی کە تەنها گوزارشت لە بانکی ناوەندیی عێراق دەکەن وەربگرن.